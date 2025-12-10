Vendée. Ils transforment leur cour d'école avec du sable, des architectes sont si épatés qu'ils donnent un prix à la commune

Cette petite commune vendéenne a rempli la cour de l'école de sable et de pelouse naturelle. Elle a reçu un prix en récompense.

Un prix rempli de symboles. À force de travail et d'engagement, une école située à Noirmoutier-en-l'Île, en Vendée, a remporté le prix du "paysage de votre commune", décerné par le département pour la végétalisation de la cour d'école "Le Rocher des lutins". En 2024, la cour de cette école située à l'Herbaudière avait été entièrement transformée par les agents de la Ville.

"Dégoudronnée, végétalisée, et équipée de nouveaux jeux, elle offre désormais un cadre plus agréable, plus frais et plus propice à l'épanouissement des enfants", peut-on lire sur le site de la mairie de Noirmoutier-en-l'Île. Dans une vraie démarche éco-responsable, la commune prône le développement d'un aménagement "plus résilient face aux défis environnementaux".

Comme indiqué par Le Courrier Vendéen, ce prix est remis par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Vendée, qui "a initié cette opération de sensibilisation au paysage auprès des communes du département". Le goudron a été remplacé par du sable et une partie a été recouverte de pelouse naturelle. Des enfants de l'école ont aussi participé à cette transformation en plantant des végétaux.

"La participation de chacun permet une sensibilisation environnementale dès le plus jeune âge", se félicite une enseignante dans les colonnes du journal local. Ces espaces offrent enfin "un îlot de fraîcheur aux enfants et aux équipes d'enseignants en cas de forte chaleur", abonde Catherine Berthet-Deudon, conseillère municipale. Dans la région, les projets de ce type ne sont pas prêts de s'arrêter.

La commune de Noirmoutier-en-l'Île indique justement que "dans la continuité de cette démarche", une autre école a aussi bénéficié d'une renaturation complète durant l'été 2025 : l'école Edouard-Richer. Ici, des arbres fruitiers ont été plantés, des bacs à sable ont été aménagés avec des zones ombragées tout comme un système de noues pour récupérer les eaux pluviales et les acheminer vers un système de filtration.