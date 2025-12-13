Colère des agriculteurs : plusieurs rassemblements en cours samedi, jusqu'à quand la crise peut-elle durer ?

Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs en France… Contre la politique d'abattage des troupeaux affectés par la dermatose nodulaire bovine, les agriculteurs ont mené depuis jeudi des blocages dans le Sud-Ouest du pays où des cas ont été détectés ces derniers jours.

Les agriculteurs se sont mobilisés sur l'A64 à Carbonne, en Haute-Garonne, ce matin. L'axe routier est actuellement dévié, d’après une information de BFM Régions. Vendredi soir, l'autoroute A64 était coupée dans les deux sens en direction de Toulouse et de Bayonne.

Dans un communiqué, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, Christian Dequé, a annoncé vendredi 12 décembre qu'un premier cas de dermatose nodulaire a été confirmé dans le département.

La Haute-Garonne devient le quatrième département d'Occitanie touché par la dermatose après les Pyrénées-Orientales, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées.

11:56 - Quels autres blocages en France ? D'autres blocages ont lieu un peu partout en France, rapporte *Le Parisien*. Au total, une dizaine de blocages et une vingtaine de petites actions se déroulent sur tout le territoire. 11:35 - Une partie de l'autoroute A64 toujours bloquée Plus d'une dizaine d'agriculteurs en colère contre l'abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bloquent samedi matin une portion de l'autoroute A64, fermée sur 150 km en direction de Tarbes, selon Vinci Autoroutes. Des véhicules entravent le passage à hauteur de certaines sorties, non loin de Bayonne, tandis que les agriculteurs alimentent des feux de palettes et de détritus. 11:08 - "Ça aurait été bien plus grave de ne pas procéder à ces abattages", estime Pierrick Horel, Le président des Jeunes Agriculteurs, Pierrick Horel, a reconnu que la situation était "dramatique" pour les éleveurs français. Il a également confié samedi "mesurer" et "comprendre la douleur" des agriculteurs. Il explique aussi qu'il n'y avait pas d'autre choix. "Ça aurait été bien plus grave de ne pas procéder à ces abattages", estime-t-il sur Sud Radio. 10:43 - La Confédération paysanne "appelle tous les paysans et les paysannes à se mobiliser". Stéphane Galais , paysan et porte-parole national de la Confédération paysanne, était invité sur RMC, il a appelé "tous les paysans et les paysannes à se mobiliser[...] On va maintenir le bras de fer", insiste-t-il. 10:27 - "Il était temps d'annoncer cette vaccination", estime la députée écologiste Sandrine Rousseau La députée écologiste Sandrine Rousseau a réagi à l'annonce de la ministre de l'Agriculture concernant la vaccination massive des bovins. "Il était temps d'annoncer cette vaccination [...] L'abattage très administratif de troupeaux est évidemment un traumatisme économique, social et psychologique", a-t-elle déclaré sur Franceinfo. Elle se dit aussi favorable à la vaccination "par cercle concentrique autour des cas qui sont détectés". 10:02 - La vaccination de "près d'un million d'animaux", prévue par le ministre de l'Agriculture Dans un entretien à ICI, la ministre de l'Agriculture a annoncé que "près d'un million d'animaux" allaient être vaccinés contre la dermatose bovine. "Nous allons, dans les semaines qui viennent, vacciner près d'un million d'animaux et donc, protéger les éleveurs", a-t-elle déclaré.

Vendredi 12 décembre, la ministre de l'Agriculture a défendu l'abattage des troupeaux contaminés. "Il faut éradiquer cette maladie, sans quoi elle peut causer la mort de 10% du cheptel français", a assuré Annie Genevard.

Depuis le ministère de l'Agriculture, elle a promis que l'État ne laisserait "aucun éleveur seul, face à la maladie", tout en déplorant "les images violentes que l'on voit", en lien avec les manifestations contre l'abattage de vaches en Ariège, dans un élevage où un cas avait été détecté.

Des déclarations qui ne conviennent toujours pas au monde agricole, notamment à la Confédération paysanne. Le syndicat a appelé à des blocages partout en France, "pour en finir avec cette folie", après l'annonce de l'abattage de tout un troupeau dans une ferme des Bordes-sur-Arize (Ariège), à la suite de la découverte d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). "Le bras de fer" avec la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, "a bien été lancé et va s’intensifier dans les prochains jours avec les prochaines mobilisations et les blocages qui s’intensifient", prévient le communiqué publié sur Facebook. "La gestion sanitaire choisie par le gouvernement et les dirigeants de la FNSEA est plus effrayante que la maladie elle-même. Vu le développement de la maladie et l’ampleur des mobilisations, il n’y aura pas d’autre issue que l’arrêt de l’abattage total", abonde le syndicat.

Ce vendredi, le ministre du Commerce, Serge Papin, a lui appelé à vacciner les bovins pour empêcher la propagation des cas de dermatose nodulaire contagieuse. "La solution, c’est le vaccin, a-t-il affirmé, "pour éviter la propagation et contrôler cette dermatose qui est un vrai fléau", a-t-il dit au micro de CNews. Selon les informations de La Dépêche du Midi, lors de l'abattage des 207 bovins touchés par la DNC en Ariège, "les services vétérinaires ont constaté que l'épidémie se propageait dans le troupeau avec au moins quatre nouvelles vaches infectées par la dermatose". Les premières vaches euthanasiées ont été évacuées par le camion de l'équarrissage vers 11h15 de la ferme des Bordes-sur-Arize (Ariège), précise BFMTV. Tout le cheptel a désormais été abattu.

Affrontements, gaz lacrymogène... La tension monte

La colère des agriculteurs était montée d'un cran jeudi soir. Jusqu'à 400 d'entre eux ont occupé pendant près de 24 heures une ferme aux Bordes-sur-Arize, en Ariège, pour tenter d'empêcher l'abattage d'un troupeau après la détection d'un cas de dermatose nodulaire contagieuse. Comme le rapporte Ici Occitanie, après quelques affrontements, les forces de l'ordre ont pris le contrôle de l'exploitation. Les CRS ont utilisé des grenades lacrymogènes en réponse à des jets de projectiles et à l'allumage de feux de bottes de foin et de palettes. Peu avant minuit, la préfecture annonçait que "l'action conjointe des forces de sécurité intérieure" avait permis de "sécuriser l'exploitation agricole".

Depuis mercredi matin, des agriculteurs bloquaient même l'accès aux services vétérinaires chargés d'euthanasier les 207 blondes d'Aquitaine du troupeau. Une décision incomprise et douloureuse pour les propriétaires. Le média local a recueilli le sentiment de Marianne, éleveuse, qui regrette la confrontation : "Des gaz lacrymogènes puis ces trucs qui font du bruit, là… Vous les voyez ? Vous les entendez ? Vous le sentez ? On est obligés de reculer. On nous traite comme des casseurs. Et les gendarmes, les CRS c'est qui ? Ce sont des fils, des frères, des neveux, des oncles d'agriculteurs. Ils sont tous originaires de l'agriculture. Il faudrait qu'ils s'en souviennent."

"On a le sentiment d'être du grand banditisme"

Sur place, les jeunes agriculteurs avaient dressé des barricades, conscients malgré tout de l'issue. "On veut leur montrer qu'on est quand même présents et on n'est pas d'accord. Et qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds si facilement. Qu'on ne se laissera pas abattre", expliquait Grégory. Kevin Audouy, vice-président de la Coordination rurale de l'Ariège, dénonçait, lui, l'ampleur du dispositif : "On a l'impression d'être une bande de délinquants. Il y a 15 camions de CRS, des blindés… On a le sentiment d'être du grand banditisme."

La contestation s'est étendue sur les routes. L'A75 a été bloquée jeudi soir au niveau du péage de Sévérac-le-Château, entre l'Aveyron et la Lozère, où entre 50 et 100 tracteurs étaient encore présents vendredi matin. Samedi 13 décembre, les syndicats, notamment la Coordination rurale, appellent à poursuivre la mobilisation. Il est, entre autres, question de manifester devant la permanence de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, à Pontarlier.

Les autorités considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Une campagne de vaccination va être lancée dans le département. Dans les zones proches des Pyrénées-Orientales, où plusieurs foyers ont été détectés, 3 000 bovins ont déjà été vaccinés le mois dernier. La réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités.