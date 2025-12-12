Normandie. Ils sont collègues et, au bureau, ils font ensemble le "chien tête en bas" et le "guerrier vaillant"

Faire du sport au bureau serait bénéfique pour la santé et l'esprit d'équipe. C'est ce qu'a expérimenté une journaliste autour d'une séance de yoga entre collègues.

Que diriez-vous de prendre un temps sur votre pause déjeuner pour faire du sport ? Cette pratique, en plus d'entretenir une bonne santé physique et mentale, favoriserait la cohésion d'équipe. Encore faut-il ne pas craindre de transpirer devant ses collègues ou ses managers !

Dans les locaux d'Actu.fr en Normandie, les employés ont tenté l'expérience comme raconte une journaliste : "Un midi, la semaine dernière, la salle de réception de La Presse de la Manche s'est transformée provisoirement en salle de gym". RH, commerciaux, journalistes, tous sont conviés à cet évènement sportif "extra-professionnel" : une séance de yoga. Cela permet, selon la journaliste, de "se croiser entre différents services" pour "papoter entre deux salutations au soleil".

Ce n'est pas la première fois que les employés de La Presse de la Manche pratiquent le sport entre collègues. En effet, ils avaient bénéficié de "quelques cours de stretching postural l'année dernière", raconte la journaliste. Pour cette séance de yoga, l'entreprise a contacté une professeure de ce sport, Camille Hélard. Celle-ci, qui enseigne à Cherbourg-en-Cotentin, "a l'habitude d'adapter ses cours à son public", explique la journaliste.

Ce jour-là, la professeur enseigne a des novices, elle prend donc le temps de corriger les postures pour empêcher que quelqu'un ne se blesse. La séance dure une heure durant laquelle les employés enchaînent différentes postures de yoga : chien tête en bas, arbre, guerrier vaillant, cobra ou encore dos de chat. Entre rires et sérieux, "les muscles commencent à chauffer", raconte la journaliste.

"On aura peut-être des courbatures demain", explique-t-elle, "mais à l'heure de reprendre le travail, on est détendus, prêts à attaquer l'après-midi, et ravis d'avoir passé un bon moment entre collègues". Un moment entre collègues qui aura fait des heureux.