Les chiens et les chats vont-ils au Paradis ? La réponse de l'Eglise ne plaît pas à tout le monde

La question revient souvent, surtout chez les amoureux des animaux. Que dit réellement l'Église sur le sort des chiens et des chats après la mort ?

Si un jour nous arrivons au Paradis, sera-t-il possible de retrouver nos animaux de compagnie ? Beaucoup de croyants se sont déjà posé la question et selon l'Eglise, la réponse est plus complexe qu'il n'y parait. Les papes qui se sont prononcés sur le sujet n'ont d'ailleurs pas tous le même avis.

Il y a quelques années, en 2014, des médias rapportaient que le pape François aurait abordé ce sujet sensible durant une allocution assez confidentielle sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Il aurait glissé l'idée que les chiens, "comme toutes les créatures de Dieu", avaient leur place au ciel. Il était alors question pour le chef de l'Eglise catholique de réconforter un jeune garçon qui pleurait la mort de son chien, en tout cas selon le New York Times, qui mettait ces propos dans la bouche du souverain pontife : "Un jour, nous reverrons nos animaux dans l'éternité du Christ. Le paradis est ouvert à toutes les créatures de Dieu".

Le Vatican est finalement revenu sur cette déclaration, qui aurait été malencontreusement attribuée au Pape, rapporte Le Figaro. François n'était pas du tout à l'origine de ces paroles, mais il s'agissait en réalité des mots d'un de ses prédécesseurs, Paul VI. Un porte-parole avait tenu à nuancer la vision de François sur le sujet : "Il est clair qu'il est en harmonie spirituelle avec la création tout entière". Que les fidèles les plus attachés à leurs animaux se débrouillent avec ça.

Le Pape François a tout de même donné des éléments de réponse dans son encyclique Laudato si' en 2015 : "La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d'une manière lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés", a-t-il écrit. Dans la perspective chrétienne, la vie éternelle ne concernerait donc pas seulement les humains isolément, mais toute la création (les créatures).

D'autres papes se sont exprimés plus directement sur le sujet, comme le pape Pie IX au XIXe siècle. Et sa réponse était plus radicale, voire opposée. Il fut le premier pontife à déclarer officiellement que les animaux étaient dépourvus d'âme et donc incapables d'entrer au paradis, comme le rappelle U.S. Catholic. Depuis cette déclaration, d'autres papes se sont positionnés différemment sur la question. C'est le cas du pape Jean-Paul II qui a affirmé en 1990 q ue les animaux possédaient bien une âme, car "créés par le souffle de Dieu". Près de vingt ans plus tard, le pape Benoît XVI a affirmé que Dieu n'accordait l'accès au paradis qu'aux êtres humains...

La réponse de l'Eglise déplait donc à beaucoup de chrétiens qui doivent se contenter d'un flou inconfortable. Certains croyants sont tout de même plus convaincus que d'autres. C'est le cas par exemple à Dublin, où la cathédrale Christ Church a accueilli il y a quelques jours des fidèles et leurs chiens, rapporte RTE. Et l'archevêque leur a donné une bénédiction, une forme de baptême pour chiens. Nul doute que ces animaux-là iront un jour au ciel.