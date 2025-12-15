Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 15 décembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Les résultats Loto sont disponibles. Avez-vous remporté le tirage de ce lundi 15 décembre 2025 ?

Le tirage Loto de ce lundi 15 décembre 2025 n'était pas celui qui a changé le destin d'un des participants. Et pour cause, selon la répartition des gains, il n'y a eu aucun vainqueur au rang 1 et aucun non plus au rang 2. Les premiers petits chanceux ont tout juste trouvé quatre des cinq bons chiffres et le N°Chance. Cinq chiffres sur six qui permettent seulement de remporter 5 833,60 euros, alors que deux millions d'euros étaient mis en jeu.

Pas moins de 200 grilles ont également permis à leurs propriétaires d'empocher 598,50 euros. Ils ont pour leur part réussi à parier sur quatre bons chiffres. Quant aux chanceux ayant trouvé trois des cinq bons chiffres et le numéro Chance, ils remportent 74,50 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du Loto de ce lundi soir :

Tirage du lundi 15 décembre 2025 26 - 32 - 38 - 42 - 43 / 6

13 - 18 - 23 - 27 - 28

10 gagnants à 20000 : C 5586 0545 - D 7238 1068 - F 9282 1825 - J 4444 1848 - L 2481 0026 - N 2438 0812 - O 5748 9942 - Q 5300 5284 - U 8361 8115 - V 3438 8373

Joker+ : 7 741 512

Un tirage Loto incroyable pour Noël !

Si ce lundi "seulement" deux millions d'euros étaient mis en jeu, soit la plus petite cagnotte qui puisse être mise en jeu, la Française des jeux annonce d'ores et déjà sur son site internet et son application un jackpot un peu particulier dans une dizaine de jours. Comme chaque année, réveillon de Noël oblige, le père Noël de la Française des jeux proposera un jackpot des plus incroyables. Pour ce grand Loto de Noël, quelque 20 millions d'euros seront à remporter.

Mais ce n'est pas tout ! Les participants du tirage Loto pourront espérer gagner l'un des 100 codes LOTO exceptionnellement tirés au sort ce jour-là, contre 10 en temps normal. Il est dès à présent possible de participer à cet incroyable tirage de Noël. À noter toutefois que la grille est vendue 5 euros et non 2,20 euros. Mais avec potentiellement 20 millions d'euros en jeu à la clé... En cas de victoire, le jeu en vaudra forcément la chandelle. Reste toutefois à trouver les résultats gagnants, ce qui n'a rien d'une mince affaire !