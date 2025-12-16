Une bombe météo sur l'Europe ! Des rafales à 150km/h dans l'Atlantique, quel impact en France ?

Formée ces dernières heures au beau milieu de l'océan Atlantique, une "bombe météorologique" se rapproche actuellement de l'Europe. Doit-on s'inquiéter ?

Le terme "bombe météorologique" a de quoi susciter l'inquiétude. Mais selon La Chaîne météo, les Français peuvent se rassurer. En effet, la dépression atmosphérique qui s'est creusée de manière particulièrement importante au cours de la nuit du 15 au 16 décembre au beau milieu de l'océan Atlantique devrait avoir perdu de sa superbe à l'approche des côtes européens, et donc aussi de la France.

Tandis que le pays fait actuellement face aux restes de la tempête Émilia dans le sud-est de l'Hexagone et en Corse pour encore quelques heures, le phénomène qui arrive par l'Atlantique est certes impressionnant, mais restera éloigné de nos côtes. "Il s'agit d'un système très actif au large de Terre-Neuve, perdu au milieu de l'Atlantique, qui ne présente aucune menace pour les terres", explique le météorologue de La Chaîne météo Cyril Wuest, dont Le Figaro nautisme se fait l'écho.

Des vents à 90 km/h et des pluies "normal[es]" pour la saison

Le terme "bombe météorologique" désigne surtout un processus physique, à savoir une chute de pression particulièrement rapide, et ce, en moins de 24 heures. Un mécanisme qui peut générer des tempêtes très intenses. Mais en ce qui concerne la bombe météorologique du moment, le phénomène ne rencontrera pas de terres habitées, ce qui limitera grandement son impact. Selon Météo-France, des vents allant jusqu'à 150 km/h et des vagues de plusieurs mètres de haut peuvent être enregistrés... au milieu de l'Atlantique.

Si cette dépression ne devrait pas faire de ravages en France ou en Europe, elle ne passera cependant pas totalement inaperçue non plus. Entre ce mercredi 17 décembre et la journée du jeudi 18 décembre, pointe Actu.fr, une grande partie du nord de l'Hexagone sera balayée par des pluies et un vent qualifié de "sensible". Contacté par BFMTV, Météo-France précise que des vents attendus sur la pointe de la Bretagne et sur les côtes de la Manche pourront atteindre les 90 km/h. Quant aux pluies, elles sont considérées comme "normal[es] pour la période". Aucune vigilance orange n'est prévue pour le moment.