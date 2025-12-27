Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce samedi 27 décembre 2025, deux millions à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, la Française des jeux mettait en jeu la somme de deux millions d'Euros. Découvrez les résultats !

Ce samedi 27 décembre 2025, la FDJ propose aux participants du Loto de gagner la belle somme de deux millions d'Euros. Mise en jeu par la FDJ, le tirage du Loto de ce samedi 27 décembre permettra au gagnant et aux chanceux de décrocher un petit jackpot.

Pour jouer, rien de plus simple ! Il suffit de cocher six numéros sur une grille simple du Loto de la FDJ. Cinq numéros sur une grille de 49 et un numéro Chance sur une grille de dix numéros. Le jackpot est remporté si le ou les participants ont trouvé cinq numéros gagnants et le numéro complémentaire.

Une grille simple coûte 2,20 Euros. Il s'agit du jackpot minimum de deux millions d'Euros. S'il n'est pas remporté ce soir, il progresse d'un million d'Euros à chaque tirage suivant du Loto non remporté. Depuis plusieurs années, il est possible de choisir l'option second tirage, pour 0,80 Euro supplémentaire. L'option permet de retenter sa chance avec les mêmes cinq numéros de la grille, en dehors des numéros Chance.

Et si vous n'êtes pas chanceux ce samedi ?

La FDJ organise un Loto du Nouvel An le mercredi 31 décembre 2025. Les participants pourront remporter la somme de dix millions d'Euros s'ils trouvent la bonne combinaison. Que ce soit samedi soir ou mercredi prochain, bonne chance à toutes et à tous !