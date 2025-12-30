Eurostar : le trafic a repris après la panne, les prévisions pour le 31 décembre

Tous les trains Eurostar entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles ont été mis à l'arrêt pendant plusieurs heures, mardi 30 décembre. Si le trafic a repris, des retards et des annulations restent néanmoins possibles ce mercredi.

Encore des soucis pour les voyageurs Eurostar ? La compagnie Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles. La veille, en pleine période de fêtes de fin d'année, un incident technique dans le tunnel sous la Manche a conduit à l'arrêt de tous les trains pendant plusieurs heures. Si le trafic a bien repris, de possibles perturbations sont à prévoir. "Nous prévoyons d'assurer tous nos services aujourd'hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute", prévient Eurostar sur son site officiel.

"L'incident lié au défaut d'alimentation au sein du Tunnel sous la Manche a été résolu cette nuit. Le trafic a repris dans les deux sens", a affirmé Getlink, qui est en charge de l'infrastructure, relaie Le Parisien. Dans le détail, un train reliant Londres et Paris et un autre entre Londres et Bruxelles ont été annulés en début de journée, peu après 6h. Sur le site Eurostar, aucune autre annulation n'est prévue. Certains retards sont néanmoins annoncés, notamment entre Paris et Londres.

Une journée de mardi compliquée sur l'Eurostar

Les annulations et les retards ont été nombreux en cette veille de Nouvel An. Mardi 30 décembre, en pleines vacances de Noël, la compagnie Eurostar a annoncé la suspension de "tous les trains entre Londres, Paris, Amsterdam et Bruxelles" jusqu'à nouvel ordre. On a finalement appris, aux alentours de 14 heures, que le trafic devrait reprendre à partir de 15 heures, selon des informations de BFMTV. Celui-ci a finalement progressivement repris vers 17 heures. "Il y a eu un problème d'alimentation électrique du tunnel sous la Manche suivi de l'arrêt d'une navette shuttle sous le tunnel", a expliqué une porte-parole d'Eurostar.

Sur son site, Eurostar conseillait "vivement à tous (leurs) passagers de reporter leur voyage à une autre date", ainsi qu'à "éviter de (se) rendre à la gare, sauf si (ils ont) déjà un billet pour voyager aujourd'hui". Selon la compagnie, les échanges de billets seront gratuits. Les personnes qui ont vu leur trajet annulé ont désormais trois mois pour se faire indemniser. Ils peuvent choisir de changer gratuitement leur billet, d'avoir un bon électronique pour un billet valable 12 mois ou le remboursement de leur billet.