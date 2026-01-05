Neige et verglas en France : Paris, Bretagne, nord... Une surprise dans les prévisions
La quasi totalité de la France a été placée en alerte ce lundi 5 janvier 2026 par Météo-France. La neige va tomber en quantité sur le pays, jusqu'à 15 cm par endroits et un phénomène rare devrait se produire.
Ce lundi 5 janvier 2026, le froid est bel et bien installé sur une grande partie du pays. 23 départements sont placés en vigilance orange pour "neige-verglas" par Météo-France. L'alerte est émise jusqu'à demain, mardi, 10 heures. Les départements concernés sont : le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, le Morbihan, l’Oise, l’Orne, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le Val-d’Oise.
La station météorologique parle de "plusieurs perturbations neigeuses pénétrant par les régions côtières de la Manche et la Bretagne" aujourd'hui. De plus, une extension de la vigilance orange "neige-verglas" aux départements limitrophes de ceux déjà placés en vigilance orange reste possible dans la journée, cette extension éventuelle pourrait concerner aussi certains départements des Hauts de France.
Mais ce n'est pas tout, une surprise s'est glissée dans les prévisions. En effet, un phénomène rare secoue actuellement la France. "Pour la première fois depuis avril 2021, la température vers 5000 m d'altitude pourrait passer sous la barre des -40°C en France ce soir. Dans ce contexte, "des orages de neige pourront être observés localement", indique Keraunos, l'Observatoire français des Tornades et des Orages.
Ce lundi, la neige va tomber dans la matinée sur les départements côtiers de la Manche, essentiellement entre Bretagne et Normandie, la tenue au sol est rapide compte tenu des températures négatives. Dans l'après-midi, ces chutes de neige s'étendent vers le sud en direction des Pays de Loire et du bassin parisien. Puis elles gagnent vers Poitou-Charentes en soirée. On attend jusqu'à 2 à 3 cm sur la région parisienne et l'Oise, jusqu'à 3 à 7 cm sur la Normandie avec des maxima autour de 10 cm possibles sur les hauteurs, jusqu'à 5 à 10 cm sur la Bretagne, les Pays de Loire et jusqu'en Charente-Maritime avec des maxima autour de 15 cm pour la Vendée et la Charente-Maritime.
Côté températures, elles sont comprises entre -10 et 0°C sur la majorité du territoire lundi matin. Il fera notamment -3°C à Chaumont et Belfort, -2°C à Metz et Strasbourg, -1°C à Vichy et 0°C à Reims aux heures les plus chaudes. La nuit, le mercure descendra à -8°C à Belfort, -7°C à Bourg-Saint-Maurice, -5°C à Aurillac et -4°C à Tarbes. Mardi 6 janvier, il devrait faire légèrement moins froid, avec -3°C attendus à Belfort, -2°C à Aurillac, -1°C à Vichy et 0°C à Bourges pendant l’après-midi et -7°C à Aurillac, -5°C à Bourg-Saint-Maurice, -4°C à Limoges, -3°C à Auxerre, et -2°C à Toulouse la nuit. Mais "sur les plateaux du Jura, on relevait -19°C à Pontarlier, -22°C à Mouthe et -23°C au Frasnois", annonce La Chaîne Météo.
Grand froid : 60 départements en alerte
Outre l'alerte émise pour "neige-verglas", Météo-France place également la quasi totalité de la France en vigilance jaune pour "grand froid" ce lundi. Sont concernés les départements suivants : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l’Indre, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne.
La Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.
09:48 - Des orages de neige redoutés
Un phénomène rare pourrait se produire ce lundi et fait figure de véritable surprise dans les prévisions météorologiques de ce début de semaine. En effet, selon les informations de l'Observatoire Français des Tornades et des Orages - Keraunos - pour la première fois depuis avril 2021, la température vers 5000 m d'altitude devrait passer sous la barre des -40°C en France ce soir et "dans ce contexte, des orages de neige pourront être observés localement", apprend-on.
????️❄️Pour la première fois depuis avril 2021, la température vers 5000 m d'altitude devrait passer sous la barre des -40°C en France ce soir (sur les Hauts-de-France en l'occurrence). Dans ce contexte, des orages de neige pourront être observés localement.— Keraunos (@KeraunosObs) January 5, 2026
➡️suivi temps réel :… pic.twitter.com/58Jugyzgl4
09:14 - Jusqu'à -23°C dans le Jura
Ce lundi matin, des chutes de neige se produisent entre la Normandie, la Bretagne et la région parisienne. Les températures son extrêmement basses : -6°C à Biarritz, -8°C à Bordeaux, Mont-de-Marsan et Dijon, -10°C à Vesoul et Strasbourg, -12°C à Colmar, -13°C à Aurillac, -14°C à Luxeuil, selon les relevés de La Chaîne Météo. "Sur les plateaux du Jura, on relevait -19°C à Pontarlier, -22°C à Mouthe et -23°C au Frasnois".
08:12 - Transports scolaires, camions.. La circulation perturbée
Météo-France annonce ce lundi que l'épisode neigeux est "suffisamment notable pour occasionner des difficultés de circulation". En effet, selon les informations de Franceinfo, les transports scolaires seront suspendus ce lundi dans les départements de la Manche, de la Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados et de l'Orne, ainsi qu'en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et dans les Côtes-d'Armor. "Les lignes commerciales seront également suspendues dans les quatre départements normands placés en vigilance orange, mais pas dans l'Orne". Certains axes seront tout simplement interdits à la circulation pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes en Bretagne.
08:03 - De la neige en plaine ce lundi
Des chutes de neige vont blanchir le nord-ouest de la France ce lundi 5 janvier, s'étendant jusqu'à la façade atlantique en soirée. "En général, on attend des cumuls de 1 à 3 cm sur le nord et le nord-ouest de la France", indique Météo Express. Ils pourront atteindre 3 à 7 cm en Normandie et sur les Monts d’Arrée puis plus tardivement entre Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime. "Certains scénarios envisagent même 10 cm entre la Vendée et la Charente-Maritime", apprend-on. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, l’épisode neigeux s’étend au nord de l’Aquitaine "avec 1 à 3 cm possibles, notamment sur la partie nord de la Gironde".