Neige et verglas en France : Paris, Bretagne, nord... Une surprise dans les prévisions

La quasi totalité de la France a été placée en alerte ce lundi 5 janvier 2026 par Météo-France. La neige va tomber en quantité sur le pays, jusqu'à 15 cm par endroits et un phénomène rare devrait se produire.

Ce lundi 5 janvier 2026, le froid est bel et bien installé sur une grande partie du pays. 23 départements sont placés en vigilance orange pour "neige-verglas" par Météo-France. L'alerte est émise jusqu'à demain, mardi, 10 heures. Les départements concernés sont : le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, le Morbihan, l’Oise, l’Orne, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ainsi que le Val-d’Oise.

La station météorologique parle de "plusieurs perturbations neigeuses pénétrant par les régions côtières de la Manche et la Bretagne" aujourd'hui. De plus, une extension de la vigilance orange "neige-verglas" aux départements limitrophes de ceux déjà placés en vigilance orange reste possible dans la journée, cette extension éventuelle pourrait concerner aussi certains départements des Hauts de France.

Mais ce n'est pas tout, une surprise s'est glissée dans les prévisions. En effet, un phénomène rare secoue actuellement la France. "Pour la première fois depuis avril 2021, la température vers 5000 m d'altitude pourrait passer sous la barre des -40°C en France ce soir. Dans ce contexte, "des orages de neige pourront être observés localement", indique Keraunos, l'Observatoire français des Tornades et des Orages.

Ce lundi, la neige va tomber dans la matinée sur les départements côtiers de la Manche, essentiellement entre Bretagne et Normandie, la tenue au sol est rapide compte tenu des températures négatives. Dans l'après-midi, ces chutes de neige s'étendent vers le sud en direction des Pays de Loire et du bassin parisien. Puis elles gagnent vers Poitou-Charentes en soirée. On attend jusqu'à 2 à 3 cm sur la région parisienne et l'Oise, jusqu'à 3 à 7 cm sur la Normandie avec des maxima autour de 10 cm possibles sur les hauteurs, jusqu'à 5 à 10 cm sur la Bretagne, les Pays de Loire et jusqu'en Charente-Maritime avec des maxima autour de 15 cm pour la Vendée et la Charente-Maritime.

Côté températures, elles sont comprises entre -10 et 0°C sur la majorité du territoire lundi matin. Il fera notamment -3°C à Chaumont et Belfort, -2°C à Metz et Strasbourg, -1°C à Vichy et 0°C à Reims aux heures les plus chaudes. La nuit, le mercure descendra à -8°C à Belfort, -7°C à Bourg-Saint-Maurice, -5°C à Aurillac et -4°C à Tarbes. Mardi 6 janvier, il devrait faire légèrement moins froid, avec -3°C attendus à Belfort, -2°C à Aurillac, -1°C à Vichy et 0°C à Bourges pendant l’après-midi et -7°C à Aurillac, -5°C à Bourg-Saint-Maurice, -4°C à Limoges, -3°C à Auxerre, et -2°C à Toulouse la nuit. Mais "sur les plateaux du Jura, on relevait -19°C à Pontarlier, -22°C à Mouthe et -23°C au Frasnois", annonce La Chaîne Météo.

Grand froid : 60 départements en alerte

Outre l'alerte émise pour "neige-verglas", Météo-France place également la quasi totalité de la France en vigilance jaune pour "grand froid" ce lundi. Sont concernés les départements suivants : l’Ain, l’Aisne, l’Allier, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, les Ardennes, l’Ariège, l’Aube, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Cher, la Corrèze, la Côte-d’Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, l’Indre, l’Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, le Lot, la Lozère, la Marne, la Haute-Marne.

La Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l’Oise, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l’Yonne, le Territoire de Belfort, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.