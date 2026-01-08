Un enfant de 12 ans conduisait la voiture, les policiers qui la contrôlent ne sont pas au bout de leurs surprises

En procédant à un contrôle de véhicules près d'Anvers, des policiers ont fait face à une situation quelque peu extraordinaire. Un jeune garçon de 12 ans était au volant du véhicule. A sa droite était assis son père.

Vendredi 2 janvier, une patrouille de police belge a été confrontée à son lot de surprises. Réalisant une ronde de surveillance, à Duffel près d'Anvers, les forces de l'ordre ont contrôlé plusieurs véhicules sur la route. L'une des voitures qui passaient à proximité des agents a davantage suscité leur attention en raison de l'aspect extrêmement juvénile du conducteur. A l'approche du poste routier, le chauffeur a ralenti avant de s'arrêter à quelques mètres, relate 7sur7. Quelle ne fut pas la surprise des policiers en découvrant un enfant de 12 ans installé à la place de conducteur, accompagné de son père, assis côté passager, ainsi que de sa mère et deux autres enfants installés à l'arrière.

Le père du jeune garçon a dû s'expliquer et les agents ont découvert une situation assez loufoque : il a déclaré auprès du média belge Dhnet avoir trop bu et par conséquent avoir préféré confier la voiture à son enfant pour rentrer à la maison.

Face à cette entrave à la loi évidente, la police de Malines a établi un procès verbal pour le jeune garçon, pour sanctionner la conduite sans permis. Le père, lui, a également écopé d'un procès verbal et d'une amende pour avoir confié un véhicule à une personne dépourvue de permis et mineure. Un second PV a été établi pour situation éducative préoccupante. Père et fils comparaîtront bientôt devant le tribunal de justice de Malines.

© 123rf

Les policiers n'étaient pas au bout de leurs surprises : ils se sont rendus compte que cette situation aurait pu être très facilement évitée. La mère de famille, présente dans la voiture, était en effet détentrice d'un permis de conduire. Elle était par ailleurs négative au test d'alcoolémie : elle était tout à fait en mesure de prendre le volant. D'ailleurs, cette dernière a fini par conduire et à ramener tout le monde à son domicile, après le contrôle de police.

Cette affaire n'est hélas pas une exception. Dans la même soirée du 2 janvier, dernier week-end des vacances de Noël, 624 conducteurs ont été contrôlés dans l'agglomération belge et et 8 d'entre eux ont été testés positifs à l'alcool ou à la consommation de cannabis. Ils se sont donc vu retirer leurs permis durant quelques jours. Selon la Sécurité routière, chaque année, près de 30% des accidents de voitures mortels sont dus à une prise excessive d'alcool.