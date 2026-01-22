Ils construisent la plus grande structure en bois du monde : une merveille de 61 000 m² de pure innovation

La structure en bois la plus grande du monde se trouve au Japon. Une construction qui émerveille les architectes du monde entier.

Tous les 5 ans se tient la prestigieuse exposition universelle, véritable réceptacle culturel pour le pays hôte. Tout le monde se souvient notamment de l'édition de 1889, placée sous le signe du "progrès industriel et et des grandes constructions de fer et d'acier", s'étant déroulée à Paris, qui a été l'occasion de présenter la Tour Eiffel, devenue l'emblème de la capitale.

C'est le Japon qui a accueilli l'édition 2025 de l'exposition universelle avec pour thème "concevoir la société future et imaginer notre vie de demain". A cette occasion, l'archipel nippon a frappé très fort en dévoilant la structure en bois la plus grande au monde : la construction, unique et sublime, fait 61 000 m². Elle est inscrite sur le guiness world record pour son usage inédit du bois.

L'œuvre architecturale, signé Sou Fujimoto, se nomme Grand Ring, pouvant se traduire par "grand anneau", et veut véhiculer un message d'unité et de collaboration mondiale. Pour cette réalisation, l'artiste a lié aspects ancestraux et contemporanéité. Pour mettre en valeur cet édifice, c'est l'ile artificielle Yumeshima, dans la baie d'Osaka, qui a été choisie.

La structure a été construite par la méthode d'assemblage traditionnelle du Nuki, qui renvoie à un type de menuiseries employés dans les temples et les sanctuaires locaux, explique AD Magazine. Cela avec 70% de bois nippons comme le pin, le cèdre et le cyprès.

© 123RF

Au delà de l'immensité de Grand Ring, sa forme a également de quoi intriguer les visiteurs. Celle-ci a été choisie pour leur assurer une circulation idéale, à l'abri de la pluie et du vent malgré les grandes ouvertures. De quoi émerveiller les touristes venus du monde entier qui ont fait le déplacement. Et tous les architectes qui ne peuvent que constater que le bois reste un matériau d'avenir.

L'exposition universelle a été une réussite. Le pavillon France s'est d'ailleurs imposé comme l'un des plus incontournables, comptant plus de 28 000 visiteurs en moyenne par jour, selon France Osaka. Placé en tête de parcours du site de l'exposition, le pavillon tricolore présentait le patrimoine et les engagements du pays pour un avenir durable, en s'appuyant sur le thème de "l'hymne à l'amour".

L'édition Osaka 2025 de l'exposition universelle aura marqué les esprits mais son symbole, Grand Ring, a un avenir incertain. Comme toutes les infrastructures qui y sont présentées, la construction en bois a été imaginée pour être démontable. Pour l'heure, son sort n'a pas encore été tranché et on ne sait pas s'il aura le même destin que la Tour Eiffel, qui devait elle aussi disparaître après l'exposition universelle, mais est restée debout jusqu'à aujourd'hui.