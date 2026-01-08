Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 8 janvier 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage de ce jeudi 8 janvier permettra-t-il à l'un des participants de remporter le jackpot. Les résultats EuroDreams seront mis en ligne vers 21h30, 22 heures.

Comme chaque jeudi, ce 8 janvier 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposent un tirage EuroDreams. De nombreux joueurs vont tenter leur chance d'autant plus que la cagnotte sera exceptionnellement de 30 000 euros par mois pendant trente ans au lieu de 20 000 euros en temps normal. Par ailleurs, ce jeudi, sans qu'il y ait de raison particulière, 10 gagnants sont garantis en France à l'EuroDreams, nous apprend la FDJ. En effet, 10 personnes remporteront quoi qu'il arrive 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

Quoi qu'il en soit, pour espérer remporter quelque chose, il faut surtout commencer par jouer. La grille est vendue 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Pour multiplier ses chances de l'emporter, il n'existe pas de solution miracle. L'idéal est encore… d'avoir de la chance. Mais pour les autres, jouer plusieurs combinaisons ou grilles pour un même tirage EuroDreams permet mathématiquement d'augmenter ses chances de l'emporter. Reste que cela a un coût. En cochant ne serait-ce qu'un numéro Dream de plus, la grille coûte 5 euros, au lieu de 2,50 euros. Un chiffre compris entre 1 et 40 en plus et la grille passe à 17,50 euros.