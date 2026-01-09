La neige déjà de retour ! Tous ces départements concernés, gare au froid partout !

Les températures repartent à la baisse ce week-end. De la neige va aussi tomber dans plusieurs départements.

La météo a été très mouvementée cette semaine avec deux épisodes neigeux importants et une tempête. Ce week-end, il ne faut pas espérer un véritable retour au calme. Dès samedi 10 janvier, l'air froid revient avec le vent qui tourne au nord. Des rafales jusqu'à 80 km/h sont possibles en bord de mer, prévoit La Chaine Météo.

Averses et éclaircies vont s'alterner sur les trois quarts du pays. La pluie sera plus persistante sur le sud-ouest. Seul le sud-est conservera un temps vraiment ensoleillé, mais l'atmosphère sera rafraichie par le mistral et la tramontane. Sur le quart nord-est, la neige sera déjà de retour avec une bonne épaisseur à partir de 300 mètres. En dessous, la tenue sur la chaussée sera limitée. Météo France annonce un "épisode neigeux suffisamment marqué pour occasionner des difficultés de circulation" sur la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Jura.

Les chutes de neige s'estomperont dans la nuit, mais il y a un risque de formation de verglas ensuite. De la pluie et neige mêlées pourra également tomber jusqu'en plaine de l'est des Hauts-de-France aux Ardennes.

© La Chaine météo

Cela est notamment dû à une nouvelle baisse des températures et à un retour du froid, même si cet épisode ne sera pas comparable à celui du début de semaine. Les températures minimales vont se placer entre -2 à 2 degrés sur la plupart des régions. Dans le nord-est, les températures dépasseront rarement les 3 degrés. Il ne fera que 6 degrés à Paris ou Lyon. Les 10 degrés seront cependant atteints dans l'ouest. Ces prévisions sont confirmées par le modèle ECMWF.

Dimanche, le froid va persister avec des gelées matinales sur les deux tiers du pays. Le temps se calme sur la moitié est avec un ciel voilé, mais aussi quelques éclaircies passagères. Quelques pluies sont au contraire attendues au nord-ouest et pourraient s'étendre dans la journée. Si les températures continuent de grimper sur l'arc atlantique, elles restent basses ailleurs.

Cette baisse des températures ne va pas durer puisque la semaine prochaine, elles remonteront progressivement au-dessus des moyennes de saison. Le temps sera cependant souvent perturbé et pluvieux sur l'ensemble du pays.