Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 9 janvier 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Le tirage de ce vendredi fera-t-il d'un des participants un heureux millionnaire ? Réponse vers 21h30, 22 heures.

Dernier tirage Euromillions de la semaine. Ce vendredi 9 janvier 2025, la Française des jeux propose 53 millions d'euros. Comme chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. La grille classique est vendue 2,50 euros. Mais tout un chacun a la possibilité d'augmenter ses chances en multipliant les numéros cochés sur sa grille. En effet, si cinq chiffres compris entre 1 et 50 doivent être cochés, avec deux numéros étoile parmi les 12 possibles, pour pouvoir constituer une combinaison complète, les joueurs ont la possibilité de cocher davantage de chiffres.

Reste que tous les chiffres d'une même grille ne peuvent pas être cochés. De plus, cocher un chiffre supplémentaire a un coût. Comptez 7,50 euros pour un numéro étoile supplémentaire sélectionné et 15 euros pour un sixième chiffre sur la grille des 50. En cochant les 12 numéros étoile et six chiffres, la grille est vendue 990 euros. Il faut prévoir 630 euros si on coche 10 chiffres et deux numéros étoile. Tous les résultats gagnants de ce tirage Euromillions seront affichés ci-dessous dès qu'ils seront disponibles :

Ces options que l'on peut ajouter lorsqu'on joue au tirage Euromillions

Sur son site, la FDJ explique qu'il existe plusieurs options que l'on peut ajouter à sa grille classique. Parmi elles, les grilles multiples. Celles-ci permettent "d'inclure davantage de numéros ou d'étoiles dans une même combinaison". Une option qui, selon la Française des jeux, aurait l'avantage de multiplier "les possibilités de correspondance avec le tirage et donc les chances de gain". Petit bémol et pas des moindres : le montant de la mise est proportionnel au nombre d'éléments ajoutés...

Autre option : l'Étoile+. Moyennant un euro de plus, elle permet là encore d'élargir ses perspectives de gain. Dans cette formule, les numéros étoiles peuvent permettre de faire gagner au joueur un petit quelque chose malgré l'absence d'un numéro correct, autrement nécessaire pour avoir un gain. Enfin, et cela est compris dans le prix du billet, le code My Million permet à un petit chanceux ayant tenté sa chance en France de remporter un million d'euros quoi qu'il arrive au moment du tirage Euromillions.