Ils ont trouvé comment gagner à coup sûr au loto : après une longue vérification, leur gain de 2,7 millions d'euros est validé

Des joueurs ont remporté le jackpot grâce à une combine : ils ont trouvé le moyen de gagner à la loterie à coup sûr.

Y a-t-il un meilleur moyen que le jackpot du loto pour gagner de l'argent rapidement et facilement ? Sans doute pas, mais il faut pour cela avoir une chance inouïe. Malgré toute la volonté dont font preuve les joueurs, seul le hasard compte et les probabilités de gagner sont extrêmement faibles.

En Suisse, aussi, on dénombre des joueurs tout aussi passionnés de loterie que les français. Et certains sont parvenus à monter un coup étonnant sur la loterie Romande. Il y a un an, "le gang du loto", un petit réseau de joueurs expérimentés du jeu de loterie Joker a beaucoup fait parler de lui, pour avoir gagner le jackpot du célèbre jeu suisse d'une manière peu orthodoxe. Le jeu de hasard, supplémentaire au loto suisse, est également régi par des règles simples : le hasard et la chance. Enfin, c'est ce que l'on pensait jusqu'au coup de poker de ce groupe, qui a trouvé une astuce imparable.

© 123rf

Pour remporter le gain du loto Joker, il faut, normalement, d'obtenir un numéro, dont les 6 chiffres correspondent, de droite à gauche, le plus possible au numéro tiré. Si l'entièreté des chiffres correspond, le joueur remporte le jackpot du Joker. Le groupe de "sérial gamers" est parvenu à déceler une faille dans le jeu. Préférant éviter de laisser leur destin au hasard, ils ont mis en place une "opération commando", rapporte le média suisse La Tribune de Genève.

Leur astuce s'est avérée très ingénieuse : jouer l'ensemble des combinaisons de chiffres possibles afin de rentabiliser la somme dépensée pour valider toutes les grilles. Pour mener à bien cette campagne, le "gang du loto" a opté pour les grilles préremplies des buralistes, leur assurant ainsi de couvrir le spectre des possibles et d'éviter les doublons. Cependant, en raison d'une alerte, la loterie romande a mis fin à ce mécanisme avantageux.

Seulement 65% des combinaisons avait été effectués par les parieurs avant qu'ils ne soient arrêtés dans leur élan. Mais dans le loto, le facteur chance est toujours présent et le gang du loto en a bénéficié. Il s'avère que le ticket gagnant figurait parmi les grilles déjà jouées. Après une longue investigation, qui a duré un an, le réseau de loterie a annoncé que leur ticket était bien valable et a décidé de payer les heureux gagnants. Ils ont remporté 2,5 millions de francs suisses (2,7 millions d'euros), en ayant déboursé tout de même 1,39 million d'euros pour payer l'ensemble des grilles. Bénéfice net : 1,3 million d'euros !