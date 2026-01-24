Une partie de ce département français se trouve dans un autre département, une anomalie géographique très ancienne

Un département français compte plusieurs villes enclavées dans un autre ! Ce territoire a toute une histoire.

La France métropolitaine compte 96 départements. Ils sont bien délimités les uns des autres. Pourtant, un petit bout de l'un d'entre eux se cache dans un autre. On l'appelle "l'Enclave des papes". Cet espace géographique, détaché des limites de son département d'appartenance, a une histoire bien particulière.

Elle débute au XIVe siècle. En 1309, les papes ont commencé à s'installer à Avignon, estimée comme la capitale de la chrétienté. L'un d'eux, le pape Jean XXII, s'est rendu à Lyon pour son intronisation. Il est malheureusement tombé malade au retour, au niveau de Valréas. Il aurait été guéri après avoir bu un vin local, ce qu'il a interprété comme un signe divin. Il a donc acheté le lieu et ses vignobles, souhaitant également disposer de la boisson à sa guise. Ses successeurs ont élargi ce territoire en y ajoutant Richerenches, Visan et Grillon. Cet ensemble est devenu l'Enclave des papes.

Le Royaume de France a fini par s'opposer à l'extension de ces territoires sous administration pontife, mais il a fallu attendre la Révolution pour que ce lieu soit rattaché à la France. Lorsque le département du Vaucluse a été créé en 1793, les habitants ont souhaité y rester attachés alors qu'ils se trouvaient enclavés entre des communes limitrophes qui ont été reliées au département de la Drôme.

C'est ainsi que s'est créée cette anomalie géographique qui perdure aujourd'hui. Elle s'étend sur 125 kilomètres carrés en pleine Drôme provençale et est reliée au reste du Vaucluse uniquement par des routes. Les habitants y vivent comme une forme de double appartenance : ils dépendent souvent de services basés dans la Drôme.

Le canton de Valréas, autre nom de l'enclave des papes, est délimité par 22 bornes papales datant du XIVe et XVe siècle. Ce sont de grands blocs de pierre taillée plantés dans le sol, dont certains sont ornés de blasons. Une randonnée permet de les découvrir. Cette particularité géographique est aussi rappelée sur les panneaux de signalisation. Le canton a hérité de son histoire de beaux bâtiments, mais aussi d'une importante industrie du cartonnage. Le coin est également connu pour ses vins, son lavandin et ses truffes.