BTS au Stade de France : les billets déjà en vente, comment en avoir un et y aura-t-il d'autres dates ?
Le groupe de K-Pop BTS arrive bientôt à Paris ! Les 17 et 18 juillet 2026, ils se produiront au Stade de France à Saint-Denis dans le cadre de leur tournée mondiale.
Les fans français de BTS ont de quoi se réjouir : en tournée dans le monde pour 79 concerts, le groupe de K-Pop BTS prévoit deux dates en France les 17 et 18 juillet prochains. Des concerts ont lieu au Stade de France (Saint-Denis). Le groupe BTS entame un nouveau chapitre de sa carrière, après quatre ans d'absence. Pour acheter son billet, il faut être bien organisé : il faut savoir que les ventes des places de concert de BTS sont prises d'assaut et qu'il y a peu d'élus. Alors, restez bien informés pour avoir les meilleures chances !
Deux concerts de BTS sont donc prévus au Stade de France les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie générale de ces deux shows ouvre samedi 24 janvier, à 15 heures. Le groupe se produira aussi au Sun Bowl Stadium à El Paso (Texas) ainsi qu'au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), marquant les tout premiers et plus grands concerts K-pop en tête d'affiche jamais organisés dans ces deux villes. Et avant le lancement de cette tournée mondiale, le groupe sortira son nouvel album le vendredi 20 mars.
La date de la vente officielle pour les concerts de BTS à Paris, c'est ce samedi 24 janvier à 15h. Il faut se rendre sur les sites de billetterie classiques comme Ticketmaster, Fnac.com, qui proposeront des places. Bon plan : le site Carrefour vend aussi les places des concerts de BTS, et moins de gens s'y rendent ! Il faudra être bien présent sur ces sites de vente en ligne à 14h55, 15h. Il est inutile d'atteindre avant, tout se joue lorsque la plateforme ouvre les accès à la billetterie, à 15h. Un bon conseil pour avoir une place : connectez-vous sur différents appareils pour être dans plusieurs endroits de la file d'attente virtuelle ! Ce qui est sûr, c'est que les places partent très vite.
Les personnes ayant accès à la billetterie pour les concerts de BTS au Stade de France pourront acheter une ou plusieurs places. Néanmoins, les fans ne pourront pas acheter dix billets de concerts. Les quantités, pour chaque acheteur, sont limitées. Il sera possible d'obtenir jusqu'à quatre places. Les fans du groupe de K-Pop attendent ce retour sur scène avec impatience. BTS a déjà enflammé, par le passé, la scène du Stade de France. Le groupe était passé à Paris en... juin 2019 !
Que faire si l'on a raté la vente ? Il reste encore un espoir d'avoir des places pour les concerts de BTS au Stade de France ! Pour cela, il faut se rendre sur le site TicketSwap, une plateforme sécurisée permettant aux particuliers de vendre et d'acheter des billets de concerts. Deux concurrents, appelés Reelax Tickets et PasseTonBillet sont aussi très utiles pour racheter des billets. Certaines plateformes mandatées officiellement par les organisateurs pour vendre des billets - comme Ticketmaster ou Cultura, permettent de racheter des places aux autres fans cédant leurs places en toute légalité.
Quel est le prix des places pour les concerts de BTS ?
Samedi, les billets sont mis en vente à partir de 78,50 euros, pour les places les moins bonnes. Voici le détail des prix du concert de BTS au Stade de France selon les catégories.
- Carré Or : 260 euros
- Catégorie 1 : 166,50 euros
- Catégorie 2 : 144,50 euros
- Catégorie 3 : 122,50 euros
- Catégorie 4 : 100,50 euros
- Catégorie 5 : 78,50 euros
- Fosse debout : 166,50 euros
13:00 - Concert de BTS : la billetterie ouvre aujourd’hui !
BTS, le plus célèbre groupe de K-pop au monde a annoncé sa tournée mondiale qui débutera le 9 avril prochain en Corée du Sud. Le boys-band performera au Stade de France les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie générale officielle ouvre aujourd’hui à 15 heures, sur Ticketmaster. Une forte affluence est attendue sur la plateforme de mise en vente.
12:48 - Que sait-on du nouvel album de BTS ?
Le nouvel album de BTS a été dévoilé dans un communiqué par BigHit Music, le label de BTS, rapporte le site Artistik Rezoa. Le label musical en a profité pour dévoiler quelques informations sur l’album. Sans nous donner son nom, on sait déjà que ce projet comprendra 14 titres inspirés “de l’introspection sincère de chaque membre, qui ont collectivement défini son orientation en intégrant leurs perspectives individuelles dans la musique”, est-il écrit dans le communiqué.
12:12 - Quand débutera la tournée du groupe de K-Pop BTS ?
Samedi 24 janvier 2026, c’est le jour J pour le groupe de K-Pop BTS qui s’apprête, cette année, à faire son grand retour sur scène à l’international. Une tournée mondiale qui couvrira l’année 2026–2027 avec plus de 70 dates prévues partout dans le monde.
Cette tournée débutera le jeudi 9 avril 2026 avec trois concerts consécutifs à Goyang, en Corée du Sud, avant de se poursuivre à Tokyo, au Japon. Le groupe se rendra ensuite en Amérique du Nord, où BTS se produira pour la première fois à Tampa (Floride) les 25 et 26 avril, lançant la tournée nord-américaine avec deux concerts consécutifs au Raymond James Stadium, avant de continuer à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni.
12:00 - Prévente BTS sur Weverse : ces fans ont payé mais n’ont pas eu leurs billets !
Le 22 janvier, à 15 heures, s’était ouverte sur Weverse la prévente de billets pour les 2 dates au Stade de France du groupe de K-pop BTS. Pour y accéder en exclusivité, certains fans ont dû payer une vingtaine d’euros, afin de s’assurer de l’obtention de places pour les concerts. Cependant, en raison de la forte demande, beaucoup d’entre eux ne sont pas parvenus à avoir de place et se sont retrouvés à avoir payer le forfait Weverse pour rien… Ils ont encore la possibilité d'acheter des places pendant la vente générale le samedi 24 janvier, à 15 heures.
Le boys band sud-coréen le plus populaire au monde fait son retour sur la scène internationale avec une tournée mondiale entre 2026 et 2027. La tournée de BTS comprendra des dates en stade sur plusieurs soirs dans chaque ville, notamment à Mexico, Las Vegas, Londres, East Rutherford, Toronto, Chicago, Los Angeles, et donc Paris. Attention, retenez bien la date de vente des billets, sans quoi, vous n'aurez aucune chance d'assister à l'un des concerts. En effet, la vente des précieux sésames approche à grands pas.