BTS au Stade de France : les billets déjà en vente, comment en avoir un et y aura-t-il d'autres dates ?

Le groupe de K-Pop BTS arrive bientôt à Paris ! Les 17 et 18 juillet 2026, ils se produiront au Stade de France à Saint-Denis dans le cadre de leur tournée mondiale.

Les fans français de BTS ont de quoi se réjouir : en tournée dans le monde pour 79 concerts, le groupe de K-Pop BTS prévoit deux dates en France les 17 et 18 juillet prochains. Des concerts ont lieu au Stade de France (Saint-Denis). Le groupe BTS entame un nouveau chapitre de sa carrière, après quatre ans d'absence. Pour acheter son billet, il faut être bien organisé : il faut savoir que les ventes des places de concert de BTS sont prises d'assaut et qu'il y a peu d'élus. Alors, restez bien informés pour avoir les meilleures chances !

Deux concerts de BTS sont donc prévus au Stade de France les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie générale de ces deux shows ouvre samedi 24 janvier, à 15 heures. Le groupe se produira aussi au Sun Bowl Stadium à El Paso (Texas) ainsi qu'au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), marquant les tout premiers et plus grands concerts K-pop en tête d'affiche jamais organisés dans ces deux villes. Et avant le lancement de cette tournée mondiale, le groupe sortira son nouvel album le vendredi 20 mars.

La date de la vente officielle pour les concerts de BTS à Paris, c'est ce samedi 24 janvier à 15h. Il faut se rendre sur les sites de billetterie classiques comme Ticketmaster, Fnac.com, qui proposeront des places. Bon plan : le site Carrefour vend aussi les places des concerts de BTS, et moins de gens s'y rendent ! Il faudra être bien présent sur ces sites de vente en ligne à 14h55, 15h. Il est inutile d'atteindre avant, tout se joue lorsque la plateforme ouvre les accès à la billetterie, à 15h. Un bon conseil pour avoir une place : connectez-vous sur différents appareils pour être dans plusieurs endroits de la file d'attente virtuelle ! Ce qui est sûr, c'est que les places partent très vite.

Les personnes ayant accès à la billetterie pour les concerts de BTS au Stade de France pourront acheter une ou plusieurs places. Néanmoins, les fans ne pourront pas acheter dix billets de concerts. Les quantités, pour chaque acheteur, sont limitées. Il sera possible d'obtenir jusqu'à quatre places. Les fans du groupe de K-Pop attendent ce retour sur scène avec impatience. BTS a déjà enflammé, par le passé, la scène du Stade de France. Le groupe était passé à Paris en... juin 2019 !

Que faire si l'on a raté la vente ? Il reste encore un espoir d'avoir des places pour les concerts de BTS au Stade de France ! Pour cela, il faut se rendre sur le site TicketSwap, une plateforme sécurisée permettant aux particuliers de vendre et d'acheter des billets de concerts. Deux concurrents, appelés Reelax Tickets et PasseTonBillet sont aussi très utiles pour racheter des billets. Certaines plateformes mandatées officiellement par les organisateurs pour vendre des billets - comme Ticketmaster ou Cultura, permettent de racheter des places aux autres fans cédant leurs places en toute légalité.

Quel est le prix des places pour les concerts de BTS ?

Samedi, les billets sont mis en vente à partir de 78,50 euros, pour les places les moins bonnes. Voici le détail des prix du concert de BTS au Stade de France selon les catégories.