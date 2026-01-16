Des pluies "en vagues" arrivent dans tous ces départements, un phénomène violent va surprendre

Ce week-end, la météo s'agite dans plusieurs départements. Des pluies "en vagues" vont s'étendre sur plusieurs jours.

Cette semaine, la douceur a fait son retour en France. Les températures ont grimpé et ont largement dépassé les normales de saison. Si quelques passages pluvieux ont été constatés, notamment dans l'ouest, une dépression plus importante se dessine ce week-end dans un autre coin de l'Hexagone.

C'est le sud-est qui va faire face à des pluies battantes. Ce phénomène commence dès ce vendredi 16 janvier. Une première salve touche les Cévennes, avec des cumuls pouvant approcher les 100 mm, voire 150 localement. Le vent se renforce sur le pourtour méditerranéen, avec des rafales à 70 km/h.

Samedi, les pluies se maintiennent sur le relief cévenol puis se renforcent et s'étirent vers le PACA et la Corse. Dimanche, elles devraient s'abattre jusqu'au Languedoc-Roussillon et devenir encore plus importantes. "C'est une configuration typique de pluies "en vagues"", précise La Chaine Météo. Ce temps perturbé va aussi ramener de la neige sur les reliefs du sud, notamment sur les Pyrénées-Orientales et les Alpes du Sud. De 30 à 50 cm pourraient tomber au-dessus de 1400 m. La mer sera également agitée, avec des vagues pouvant atteindre 4 à 5 mètres.

© La Chaine météo

Ailleurs, de l'air plus continental va mettre fin à l'influence océanique et les températures vont donc repartir à la baisse, mais sans véritable froid. Il fera entre 6 et 10 degrés en moyenne l'après-midi. Le thermomètre va rejoindre les normales de saison, voire passer légèrement en dessous la nuit. Au nord, un anticyclone va amener un temps calme et sec. Dans l'ouest, de la brume matinale est attendue, alors que davantage d'éclaircies vont se dessiner dimanche.

Le mauvais temps pourrait être durable dans le sud-est avec en début de semaine prochaine un épisode marqué de l'Hérault à l'Aude et aux Pyrénées-Orientales. Sur l'ensemble de la séquence, les cumuls devraient être autour de 200 mm et sur les zones les plus touchées du Languedoc-Roussillon et de l'est de la Corse jusqu'à 300-400 mm, exposant à un risque de ruissellement. Il faudra aussi surveiller les cours d'eau. La situation devrait nettement s'améliorer mercredi.