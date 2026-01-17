Avec ses 42 millions d'habitants, la plus grande ville du monde est en train de s'enfoncer sous terre

La mégalopole la plus peuplée du monde est menacée par un affaissement de son sol et par une montée des eaux progressive.

Certaines villes du monde sont aujourd'hui menacées, que ce soit par la surpopulation, le réchauffement climatique ou encore la montée des eaux. La plus grande ville du monde n'y échappe pas, bien au contraire, elle est particulièrement en danger. Le sol se dérobe sous les pieds des 42 millions d'habitants de cette mégalopole.

Ce problème y est notamment causé par un prélèvement excessif d'eau souterraine. Le système d'approvisionnement en eau potable n'est, en effet, pas à la hauteur de la densité de population. Manquant d'accès à l'eau courante, les populations les plus pauvres se retrouvent contraintes de puiser à la pompe celle des nappes phréatiques et vident donc les réservoirs du sol. Cela entraine un affaissement de terrain de plusieurs centimètres chaque année, allant jusqu'à plus de 20 centimètres dans les quartiers les plus au nord. Le bétonnage de la ville empêche, de surcroit, ces réserves d'eau souterraines de se regénérer.

Un élément aggravant vient s'ajouter : le niveau de la mer ne cesse de monter, pouvant prendre entre 2 et 4 centimètres par an. Dans le nord de la ville, des quartiers sont déjà sous le niveau de la mer et sont seulement protégés par des murs, qui s'effondrent fréquemment. Ils sont donc sujets aux inondations.

Ce double problème menace l'agglomération urbaine qui est désormais la plus peuplée du monde car elle vient de détrôner Tokyo, selon le rapport de l'ONU de décembre 2025. Il s'agit de Jakarta, la capitale indonésienne, formant une mégalopole de 664 km².

Les habitants luttent donc à la fois contre la pénurie d'eau et les inondations. La ville fait aussi face à d'importantes saisons des pluies, d'octobre à mars. Les précipitations sont de plus en plus intenses avec le réchauffement climatique. Le réseau d'évacuation des eaux ne serait, en plus, pas adapté. La ville est également très polluée, mettant à mal la santé des habitants.

Que va-t-il alors se passer ? Certains experts estiment qu'un tiers de la capitale pourrait partiellement disparaitre d'ici 2050 si rien ne change. Les autorités tentent d'y remédier : elles ont déjà construit des digues et mis en place des systèmes de défense côtière. Elles ont, par ailleurs, entrepris une solution bien plus radicale : construire une nouvelle capitale nommée Nusantara, sur l'île de Bornéo, à plus de 1 200 kilomètres de Jakarta. Cette décision est cependant très controversée et le chantier est loin d'être fini. Evalué à 35 milliards de dollars, il ne devrait pas être finalisé avant au moins 2045.