Une créature que personne n'avait vue depuis plus de 100 ans filmée par une caméra de surveillance : "C'est extrêmement excitant !"

Pour la première fois depuis plus de 100 ans, grâce à des caméras cachées, des chercheurs américains ont pu apercevoir une créature qu'ils pensaient disparue.

Le réchauffement climatique pèse de plus en plus lourd sur la biodiversité mondiale. En modifiant les températures et les équilibres naturels, il transforme les écosystèmes et fragilise de nombreuses espèces. Selon des experts cités par les Nations Unis, près d'un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées de disparition. Les projections scientifiques sont d'ailleurs préoccupantes : si la température moyenne de la planète venait à augmenter de deux degrés d'ici à la fin du siècle, près d'un cinquième des espèces terrestres pourraient se retrouver en danger critique.

Mais le climat n'est pas le seul facteur en cause. Les activités humaines jouent un rôle déterminant dans cette érosion du vivant. L'urbanisation, l'exploitation des ressources naturelles et les infrastructures de transport fragmentent les milieux naturels et isolent les populations animales. Une route ou une autoroute peut, par exemple, couper un habitat en plusieurs zones distinctes, compliquant les déplacements et la reproduction des espèces qui y vivent.

Pourtant, les spécialistes soulignent que les efforts de préservation peuvent porter leurs fruits. La protection des forêts, en particulier, est essentielle : ces espaces constituent des refuges pour une multitude d'animaux et participent à la stabilité des écosystèmes. Parmi eux figure le pékan, un mammifère discret et peu connu du grand public.

Une découverte récente est venue illustrer cet espoir. Dans le parc métropolitain de Cleveland, aux États-Unis, des caméras de surveillance ont permis d'identifier la présence d'un pékan, un animal de la même famille que les belettes et les martres. Cette observation est exceptionnelle : l'espèce n'avait plus été officiellement recensée dans la région depuis plus d'un siècle. Les images ont été relayées sur Instagram.

"Il s'agit de la première preuve confirmée de sa présence dans le comté de Cuyahoga depuis sa disparition au XIXe siècle, c'est extrêmement excitant", explique Jonathan Cepek, écologiste pour les parcs métropolitains de Cleveland, au média Fox 8. Classé comme espèce d'intérêt particulier par le département des ressources naturelles de l'Ohio, le pékan avait longtemps été victime du piégeage intensif et de la destruction de son habitat.

Ces images, largement relayées par les chercheurs sur les réseaux sociaux, viennent confirmer des signalements répétés depuis 2013, qui restaient jusqu'alors invérifiables. Pour les scientifiques, ce retour est un signe encourageant : il témoigne d'une restauration progressive des milieux naturels et rappelle que la protection des écosystèmes peut permettre à certaines espèces de reconquérir des territoires perdus depuis des générations.