Un million de dollars d'acompte et vous aurez votre réservation dans le premier hôtel sur la Lune

Une envie de "réserver votre place dans l'histoire" ? Si vous pouvez sortir quelques millions, vous pouvez accéder en avant-première au premier hôtel construit sur la Lune.

Passer une journée, une nuit ou une semaine dans un lieux insolite attire de plus en plus de monde. Si bien que les projets se sont multipliés pour des offres de plus en plus originales : reproduction de la maison de Shrek, maisons des hobbits de Tolkien, chambres de Poudlard, lits dans les arbres ou dans des igloos, etc. Le marché du tourisme décalé semble prendre de plus en plus d'ampleur et des startups misent sur cette tendance. Aux Etats-Unis, on se tourne de plus en plus vers le tourisme spatial, version extrême du séjour original. Il est devenu l'un des principaux actifs des milliardaires de la Sillicon-Valley, Jeff Bezos (Amazon) et Elon Musk (Neuralink, Tesla et X).

Une initiative vient démontrer que les voyages dans l'espace sont l'avenir pour quelques ambitieux qui n'ont pas froid aux yeux ni au portefeuille. Une équipe d'entrepreneurs américains propose désormais un cadre hors-du-commun et même lunaire, si l'on peut dire. Galactic Resourse Utilization Space, porté par Skylar Chan, a dévoilé son nouveau projet : permettre à des visiteurs de se rendre sur la Lune pour y passer la nuit dans un hôtel.

Illustration du premier hôtel sur la Lune (Gru Space) © GRU Space/Cover Images/SIPA (publiée le 22/01/2026)

Soutenue par Y combinator, un organisme qui se décrit comme un "accélérateur de start-ups", l'entreprise de Skylar Chan, diplômée de la prestigieuse université scientifique de Berkeley, a pour objectif de construire un établissement de luxe sur le satellite de la Terre et de proposer aux grandes fortunes d'y passer un moment inoubliable. Une nouvelle qui peut en séduire plus d'un

Des appels à candidatures ont déjà été lancés. Le montant exact des prestations de l'hôtel n'a pas été dévoilé par la start-up, mais elle indique cependant que pour la prise en charge du voyage jusqu'à la Lune, il faudra compter 10 millions de dollars par voyageur spatial, note Le Figaro. S'ils sont choisis, les participants devront s'acquitter d'un premier acompte de 1000 dollars. Et, par la suite, d'un second pour réserver la chambre d'hôtel qui sera lui compris entre 250 000 et 1 million de dollars, explique le média italien ansa.it. Ce qui leur permettra de garantir leur place parmi les futurs clients potentiels.

Dans le cas où les candidats se désisteraient suite à leurs paiements d'acomptes, ils disposeront de 30 jours pour demander un remboursement. Cependant, seul le second versement sera remboursé. Les 1000 euros d'acompte correspondent à des frais administratifs non remboursables.

La start-up à l'origine de ce projet souhaite mener des tests avant d'initier ces voyages. Dés 2029, GRU Space compte dans un premier temps envoyer des équipements sur le satellite, en guise de test et dans le but de développer des technologies qui rendront le projet possible. Si ces essais sont concluants et que la start-up obtient toutes les autorisations nécessaires, le premier hôtel sur la Lune pourrait voir le jour et sera installé en 2032. C'est en tout cas l'ambition affichée !