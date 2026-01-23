Neige en France : jusqu'à 10 centimètres dans ces départements, mais ce sera éphémère

Météo-France a placé plusieurs départements en vigilance orange ce vendredi, et annonce un temps perturbé avec des chutes de neige.

Cette fin de semaine s'annonce agitée. Plusieurs départements français sont placés en vigilance orange par Météo France. Le territoire se retrouve coupé en deux sur le plan météorologique. Au nord-ouest, la dépression Ingrid est attendue, amenant avec elle pluies, vents et fortes vagues pendant toute la soirée du 23 janvier. Tandis qu'à l'est, la Haute-Savoie et l'Isère feront face à de la neige et du verglas, à partir de 18 heures. En ce qui concerne les températures, on reste dans les normales de saisons.

Il y a quelques semaines, la France se trouvait totalement recouverte de neige. Un épisode neigeux de cet ordre risque-t-il de revenir ? Pas vraiment, les prévisionnistes ne le prévoient pas. Cependant, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange pour "neige et verglas" ce vendredi 23 janvier à partir de 18 heures. C'est en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie que La Chaine météo prédit des chutes de flocons, avec "un épisode neigeux assez court mais assez intense pouvant générer des difficultés de circulation à basse altitude".

© La Chaine Météo

Les cumuls pourraient entre 5 à 10 cm localement les départements précités. "Avec de l'isothermie, la neige remplacera la pluie à des altitudes assez basses, parfois dès 400 à 500 m", assure La Chaîne Météo qui envisage "une extension possible vers l'Ain et la Drôme selon le calage exact du front". Le prévisionniste précise : "Vers 400–600 m, quelques centimètres deviennent possibles par moments sur les Préalpes, surtout sous les plus fortes intensités. Autour de 800–1000 m, on attend souvent 2 à 10 cm, avec des pointes à 10–15 cm en Chartreuse. Vers 1500 m, les cumuls vont atteindre fréquemment à 10–20 cm, notamment sur les massifs isérois et certains versants bien exposés".

A une échelle moins importante, l'Ardèche, la Lozère ou encore la Creuse sont eux, comme 9 autres départements, placés en vigilance jaune neige et verglas. Ce qui n'occasionnera normalement pas d'ennuis sur les routes. La gêne provoquée par la neige se dissipera peu à peu et s'accompagnera du dégagement du ciel dans la matinée du samedi 24 janvier.

Si une partie de la France sera concernée par la neige, une autre, elle, va rencontrer la dépression Ingrid. Elle va apporter de la pluie, du vent et de fortes vagues sur l'ouest français. Des rafales allant jusqu'à 130 km/h sont attendues sur la côte.