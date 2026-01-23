Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 23 janvier 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Ce vendredi soir s'annonce riche en émotions. La FDJ propose 99 millions d'euros à qui trouvera les résultats du tirage Euromillions du jour.

Pour ce nouveau tirage Euromillions, la Française des jeux et ses homologues européens proposent près de 100 millions d'euros. Pour être précis, celui ou celle qui parviendra à mettre la main sur le résultat Euromillions pourra espérer remporter au moins 99 millions d'euros. Une sacrée somme qu'il faudra toutefois partager si d'autres joueurs parviennent également à parier sur les résultats gagnants.

Mais 99 millions d'euros reste une sacrée somme qu'il ne devrait pas être trop difficile à diviser en cas de victoire. Après, encore faut-il que quelqu'un parvienne à trouver les résultats gagnants, ce qui n'est pas une mince affaire. En effet, en ne pariant que sur une combinaison de base, soit cinq chiffres et deux numéros étoile, un joueur dispose d'une chance sur plus de 139 millions de trouver le résultat Euromillions. Tous les résultats seront dévoilés ici vers 21h30/22h :

Comment jouer au tirage Euromillions ?

Pour les nouveaux arrivants, sachez que jouer à l'Euromillions est un véritable jeu d'enfants, à cela près toutefois que les enfants n'ont pas le droit d'y participer. Pour pouvoir jouer, il faut en effet être majeur et avoir en poche au moins 2,50 euros, prix d'une grille de base. Il est possible de participer depuis Internet ou sur l'application FDJ et, bien entendu, dans un bureau de vente de la Française des jeux. Il s'agit souvent de bureaux de presse ou de tabac.

Il s'agit ensuite de cocher cinq chiffres sur une grille de 50 et deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. S'il est possible de tenter sa chance plusieurs jours avant un tirage Euromillions, le jour même, il est nécessaire de valider sa grille avant 20h15. Les jours de tirage sont les mardis et les vendredis. Bonne chance à tous et que le plus chanceux gagne !