La FIV tourne mal et les bébés sont échangés : les parents ne reconnaissent pas leur enfant et portent plainte

A la maternité, une maman a découvert que le bébé qu'elle a mis au monde n'était pas "le sien".

Certains couples rencontrent des difficultés pour avoir des enfants, elles sont même de plus en plus nombreuses. Ceux qui souhaitent devenir parent mais n'y parviennent pas sont de plus en plus nombreux à se tourner vers la procréation médicalement assistée (PMA), qui regroupe diverses techniques proposées aux couples infertiles. Parmi elle, la fécondation in vitro est la plus utilisée. En France, environ 23 000 enfants naissent par la PMA, ce qui représente 2,88% des naissances sur le territoire, explique fiv. En 2015, elle représentait 65% des PMA, ce qui en faisait la technique de fécondation la plus utilisée. La Fiv consiste à féconder, directement en laboratoire, des ovules prélevés chez la femme avec les gamèrtes de son partenaire ou d'un donneur. Une fois que l'état d'embryon survient, ce dernier est implanté au niveau de l'utérus de la femme.

La Fiv, pratiquée en laboratoire, peut cependant apporter son lot de surprises, même si c'est extrêmement rare. La manipulation de plusieurs embryons peut-elle mener à des erreurs ? Tout est fait pour que ça n'arrive pas, les protocoles sont très stricts et réglementés. Mais manifestement, le risque zéro n'existe pas. The Independant rapporte qu'une mère américaine ayant eu recours à une Fiv a accouché d'un bébé qui n'est pas le sien. Les faits se sont déroulés en Floride, dans la clinique de Longwood, à Orlando, spécialisée dans les processus assistés de fécondité.

© 123rf

A l'issue de son accouchement, le couple a rapidement remarque que le bébé est de couleur noire, alors que les deux parents ont la peau blanche. Cette divergence génétique, relate The Independant a poussé le couple a "faire appel à un test génétique pour établir la filiation de leur enfant". Les résultats du test ont confirmé les doutes de la mère puisqu'il a été prouvé que l'enfant, surnommé "Baby Doe", qu'elle a mis au monde, par fécondation in vitro, n'a aucun lien génétique avec elle et son conjoint. Le couple a porté plainte contre la clinique de Longwood. L'embryon contenant son ADN ne lui a pas été implanté : les cliniciens lui ont donné un autre embryon, issu de la fécondation provenant d'un autre couple.

L'une des préoccupations majeure des plaignants, figurant dans la plainte qu'ils ont déposée, est qu'hélas, très vraisemblablement, "une autre femme a été implantée de leurs propres embryons et qu'elle a accouché de leur enfant".

Les documents judiciaires consultés par le média américain montrent que le couple de Floride souhaite rendre le bébé avec ses parents biologiques. La clinique de Longwood n'a pour le moment pas réagi publiquement. Pour autant, un lien affectif s'est établie entre Baby Doe et le couple, et cela malgré leur certitude qu'il n'est pas leur enfant biologique, rapporte The Independant.