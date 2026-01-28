Île-de-France. Ce département va bannir des cantines des collèges les aliments venant de cette région du monde

Interdire certains aliments des cantines scolaires parce qu'ils viennent de trop loin ? Ce département francilien devrait bientôt y parvenir.

Samedi 17 janvier 2026, un accord commercial était officiellement signé entre l'Union européenne, représentée par la présidente de la commission européenne, Ursula von der leyen, et quatre pays du Mercosur (l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay) au Paraguay. Ce traité vise à établir une vaste zone de libre échange entre l'Europe et l'Amérique du sud qui doit permettre d'exporter à de meilleures conditions les produits européens vers les pays sud-américains tout en ouvrant l'importation de produits alimentaires du Mercosur, notamment la viande de bœuf, la volaille, le sucre et le soja.

En France, les agricultures sont majoritairement opposés à cet accord, et l'opposition à importer et consommer des produits du Mercosur dépasse le monde agricole. Le département de la Seine-et-Marne, en Ile de France, a par exemple pris position. Le président du département, Jean-François Parigi, a adressé un courrier au collectif de producteurs agricoles, qui sont en charge de la restauration dans les 122 cantines du département, afin de leur faire savoir que seraient prohibés tous les produits alimentaires provenant du Mercosur, partage actu.fr.

D'après lui, "ce modèle soutient l'économie agricole francilienne, protège la souveraineté alimentaire française et est vertueux pour l'éducation au goût. Dans sa tribune "La Seine-et-Marne dit NON au Mercosur et soutient l'agriculture locale", publiée la semaine dernière, Jean-François Parigi s'adresse aux agriculteurs locaux en explicitant "qu'aucun produit alimentaire ne doit provenir du Brésil et d'Amérique du sud". Cette décision est en opposition avec l'accord UE-Mercosur de libre-échange.

Cette décision a été saluée par la Fédération départementale des exploitants agricoles de Seine-et-Marne : "Ce lien avec le département et la région Île-de-France est une excellente initiative. Il s'est développé avec l'arrivée des viandes bovine et ovine. C'est un contrat gagnant-gagnant, qui permet à nos agriculteurs de bénéficier d'un prix rémunérateur, et aux collégiens d'aliments locaux et de qualité", s'est réjoui Samuel Vandaele, président de la FDSEA77, auprès d'Actu.fr.

Après la signature, le 17 janvier dernier, de l'accord du Mercosur par l'UE, de nombreux agriculteurs français se sont mobilisés sur le territoire, afin de montrer leur mécontentement. Quelques jours après la ratification, le 21 janvier, le Parlement européen a saisi la cour de justice de l'UE dans l'optique de vérifier la "légalité de l'accord sur le Mercosur" et cette procédure a suspendu la ratification du traité pour une durée d'un an minimum, explique Le Monde. La Commission européenne a toutefois la possibilité d'appliquer le traité, à titre provisoire, si elle le souhaite.