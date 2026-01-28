La France est le seul pays au monde à avoir cette troupe militaire d'élite, les femmes sont embauchées comme encadrantes

Dans cette troupe militaire unique au monde et très renommée, les femmes ne sont pas recrutées comme combattantes mais plutôt à des postes supports.

Une exception française. La France est le seul pays au monde à avoir cette troupe militaire si particulière. Pas du fait des conditions de sélection car de ce côté là, c'est extrêmement simple. Pour s'engager, il y a plusieurs critères à respecter. Physiquement, il est nécessaire "d'être apte à servir en tous lieux, en tous temps et sans restriction" et avoir un "indice de masse corporelle (IMC) compris entre 18 et 30 kg/m2", indique le site du ministère des Armées.

Administrativement maintenant, il est obligatoire d'avoir entre 17 et 40 ans le jour de la présentation au poste d'information et de savoir au minimum "lire et écrire dans la langue maternelle". Enfin, au niveau médical, il faut être en possession de tous les documents médicaux concernant les interventions chirurgicales ou des maladies antérieures.

La particularité réside plutôt dans sa composition. Cette troupe est la "seule au monde" à compter dans ses rangs des "étrangers provenant des cinq continents, tous volontaires pour servir un pays qui n'est pas le leur et qui les attire : la France", peut-on lire sur le site officiel de... La Légion étrangère ! Elle offre "la possibilité de mettre leur passé entre parenthèses, le temps de leur service à la Légion". Ils sont jugés au vu de leur comportement, "selon leurs mérites et leurs actions au service de la France et sont traités en véritables soldats français", apprend-on.

La Légion étrangère est une troupe d'assaut disposant d'un commandement particulier, elle est présente en tant que subdivision au sein des armées de l'infanterie, de la cavalerie, du génie et des troupes aéroportées. Elle est indépendante du point de vue de son recrutement et présente une autre subtilité : "elle n'engage pas directement les femmes", reconnaît l'adjudant-chef Rifault dans les colonnes de ICI Belfort-Montbéliard. Effectivement, les femmes ne sont pas intégrées dans les troupes mais la Légion les embauche à des postes supports ou d'encadrement.

"Pour nous rejoindre elles doivent déjà être officier ou sous-officier de l'armée de terre (...) C'est vrai que nous n'avons pas de femmes combattantes, à ma connaissance. Mais nous avons des femmes qui occupent d'autres postes, de secrétaire à chef de section", poursuit l'adjudant-chef. Dès 2000, un arrêté levant l'interdiction faite aux femmes - officiers et sous-officiers - de s'engager dans la Légion étrangère ou dans les fusilers-commandos de la Marine était signé par le ministre de la Défense de l'époque, Alain Richard. Mais cela reste très théorique, dans les faits, les femmes ne sont pas intégrées aux Compagnies de Combat, mais embauchées à des postes encadrants. Elles sont par exemple médecin, dentiste, psychologue ou bien commissaire. L'armée donne l'exemple de la réparation des parachutes à Calvi (Corse, 2ème REP) ou du secrétariat du général COMLE.

La Légion étrangère accueille donc des hommes et des femmes de près de 150 pays différents. Elle offre, "au-delà des savoir-faire militaires (...) des repères recherchés et structurants par l'apprentissage du français, du code d'honneur du légionnaire et de valeurs partagées", explique la Légion étrangère. La loi française permet donc de confier, dès le temps de paix, les armes de la Nation à des étrangers volontaires et offre in fine, aux légionnaires, la possibilité d'acquérir la nationalité française en cas de blessure au combat.