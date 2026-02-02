Personne n'est jamais allé aussi loin de la Terre : ces quatre astronautes vont repousser les limites de l'humanité

Une nouvelle page de l'exploration spatiale s'apprête à s'écrire. Dans quelques jours, quatre astronautes de la mission Artemis II s'envoleront pour un voyage inédit.

Plus d'un demi-siècle après la dernière mission Apollo habitée autour de la Lune, la NASA s'apprête à franchir une nouvelle étape de son programme lunaire. Le 8 février, si les délais sont tenus et les conditions le permettent, quatre astronautes décolleront pour un vol historique qui les conduira à une distance record de la Terre, jamais atteinte par un équipage humain.

À bord de la mission Artemis II, l'Américain Reid Wiseman, qui en assurera le commandement, sera accompagné de Victor Glover, pilote de la mission, ainsi que de Christina Koch et du Canadien Jeremy Hansen, tous deux spécialistes. Leur périple d'une dizaine de jours les mènera autour de la Lune, sans alunissage, mais avec un objectif clair : préparer le retour durable de l'humanité sur la surface lunaire dans les années à venir, comme l'explique parfaitement la NASA.

Ce vol marquera également une première pour la nouvelle fusée "Space Launch System" et la capsule Orion, qui transporteront pour la première fois un équipage humain. L'enjeu est de taille, puisque cette mission doit servir de répétition générale avant Artemis III, prévue pour 2027, qui vise un atterrissage près du pôle Sud de la Lune.

Malgré les risques, l'état d'esprit de l'équipage semble étonnament serein. "J'ai bouclé toute les choses que je devais absolument faire avant cette mission. Je suis prêt à partir", a déclaré Reid Wiseman sur le réseau social X, à quelques jours de l'entrée en quarantaine de l'équipage, une étape incontournable avant le lancement afin de limiter toute exposition aux maladies.

La composition de cette équipe n'a pas été laissée au hasard. Elle réunit la première femme, la première personne de couleur et le premier Canadien sélectionnés pour une mission lunaire. Une diversité que la NASA présente comme un reflet de l'exploration spatiale moderne et de son ambition de s'adresser aux générations futures.

Tous ne vivent cependant pas cette aventure sans appréhension. Père de deux filles qu'il élève seul depuis 2020, Reid Wiseman reconnaît le poids personnel de cet engagement. " Je suis père célibataire. Ce serait tellement plus simple de rester sur mon canapé à regarder du football tout le week-end, mais en même temps, nous sommes quatre à avoir la chance de vivre une expérience unique", a-t-il confié sur NBC.

À bord de la capsule, chacun emportera des objets personnels pour garder un lien avec ses proches, comme le rapporte le média américain : lettres de famille, bijoux transmis de génération en génération ou pendentifs gravés, symboles d'un voyage à la fois scientifique et profondément humain. Dans l'espace, l'équipage devra tester les systèmes d'Orion, réaliser des expériences et répéter les manœuvres qui permettront, à terme, de retourner sur la Lune. Pour Christina Koch, il faut voir cette mission comme une étape. "Le vrai succès, ce sera de poser le pied sur la Lune lors de la mission Artemis III. Et le succès, ce sera Artemis 100, quelle que soit la date", a-t-elle estimé sur NBC.