Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 2 février 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce lundi 2 février 2026 n'a pas fait de grand vainqueur. Voici les résultats du jour.

Le tirage Loto de ce lundi 2 février 2026 vient d'avoir lieu. On connaît désormais le résultat gagnant du jour. Alors, que fallait-il avoir parié pour remporter les trois millions d'euros qui étaient mis en jeu pour ce tout premier tirage Loto de la semaine ? Était-ce le 3 ? Le 5 ? Le 22 ? Le 46 ou le 39 ? Une certitude à ce stade, il semble que personne n'ait vu juste.

Mais certains participants ont tout de même réussi à parier, comme lors de chaque tirage, sur une partie des résultats gagnants ! Ainsi, selon la répartition des gains, trois grilles ont été cochées des cinq bons chiffres, mais pas du bon numéro Chance. Chacun des participants concernés par ce résultat remporte 44 204,50 euros. Cinquante-et-une grilles permettent également à leurs détenteurs de repartir avec 634,60 euros, grâce à quatre des cinq bons chiffres et le numéro Chance.

Tirage du Loto du lundi 02 février 2026 7 - 11 - 12 - 29 - 41 5

Joker+ : 3 828 243

Option 2nd tirage : 8 - 18 - 21 - 34 - 38

10 codes gagnants : M59693658 - L74167818 - C48602264 - K05415164 - B16697121 - B84813173 - C26916205 - M80107559 - W89603558 - K12048230

Super Loto en vue !

Après l'euphorie de la semaine dernière, suscitée par les quelque 123,5 millions d'euros proposés au tirage Euromillions le vendredi soir, cette semaine, retour à la normale. L'énorme jackpot a en effet été remporté vendredi et, désormais, les compteurs ont été remis à zéro, offrant des cagnottes nettement moins intéressantes. Mais cela ne devrait pas durer. Un Super Loto se profile ! Il se tiendra le 13 février prochain.

Vendredi 13 oblige, la Française des jeux sortira le grand jeu à ses participants. Un Super Loto de 13 millions d'euros sera proposé aux joueurs qui devront exceptionnellement verser 3 euros, au lieu de 2,20 euros, pour acheter une grille. Il faut dire que, tout exceptionnellement aussi, il n'y aura pas 10 codes à 20 000 euros tirés au sort ce soir-là, mais... 50 ! De quoi faire donc au minimum une demi-centaine de vainqueurs. Il est dès à présent possible de tenter sa chance.