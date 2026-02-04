Les météorologues préviennent : un phénomène qui s'était éclipsé depuis deux ans va chambouler le climat dès cet été

Après plus de deux ans d'absence, le retour d'un phénomène météo majeur semble se confirmer. Il ne sera pas sans conséquences sur la chaleur et l'humidité dans les prochains mois.

Froid, neige, ou encore pluie... L'hiver est agité cette année en France, mais aussi à l'échelle de la planète. Depuis fin 2025, un phénomène météo est en cours : il est appelé La Nina. En lien avec le Pacifique tropical, ce dernier fonctionne comme un régulateur thermique mondial. Lorsque ses eaux de surface se réchauffent ou se refroidissent, la circulation atmosphérique est modifiée. En ce moment, ce sont des anomalies froides qui sont en cours, mais elles montrent déjà des signes d'affaiblissement en ce début d'année 2026.

Elles vont se rapprocher progressivement de la neutralité pour la fin de l'hiver et le printemps. Cela implique donc pour les températures mondiales une période plutôt neutre. Un changement majeur est cependant attendu à partir de l'été. Un retour prononcé d'El Nino, anomalies chaudes, est en effet envisagé. "À l'échelle saisonnière, le scénario privilégié reste donc : une période neutre d'abord, puis une augmentation du risque El Niño à partir de l'été 2026", précise La Chaine Météo. Les eaux chaudes vont alors s'accumuler à la surface et renforcer temporairement le réchauffement climatique de fond.

La Nina touche à sa fin © LA CHAINE METEO

Ce phénomène a une périodicité de deux à sept ans : il avait été constaté entre 2023 et 2024. A ce moment-là, l'effet d'El Nino s'était ajouté au réchauffement climatique de fond et avait provoqué des températures mondiales d'un niveau particulièrement élevé. Il s'agit d'ailleurs des deux années les plus chaudes jamais enregistrées. Le recul observé en 2025 pourrait donc n'être que temporaire.

Plus précisément, ce phénomène tend à générer un temps plus sec vers l'Indonésie et l'Australie et plus humide vers le Pacifique Est. El Nino a aussi un impact indirect en Europe. Même si le continent est plus éloigné, le phénomène océanique peut moduler la circulation atmosphérique, provoquant l'augmentation des températures. Les premiers effets pourraient se faire ressentir à partir de cet été, notamment en France, mais seraient plus importants encore en 2027, notamment avec un hiver plus doux.

Les météorologues le savent : en France, les hivers marqués par le phénomène El Niño sont plus perturbés, plus tempétueux et plus humides. L'Organisation météorologique mondiale prévoit plus globalement pour les années à venir un maintien de températures très élevées, avec un risque de nouveaux records annuels d'ici 2029. Il faudra encore patienter pour connaitre avec plus de précision l'intensité potentielle du prochain phénomène El Nino ainsi que sa période de pic.