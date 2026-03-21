Une montagne sous-marine, huit fois plus haute que la tour Eiffel, donne le vertige aux chercheurs

Une montagne sous-marine a été découverte par pur hasard. Elle fait 8 fois la taille de la Tour Eiffel et se classe parmi les plus hauts sommets du monde.

Une montagne sous-marine massive a été découverte par hasard lors d'une expédition scientifique. Avec ses 2 681 mètres de haut, ce sommet est près de neuf fois plus grand que la Tour Eiffel qui culmine à environ 320 mètres. C'est le navire de recherche océanographique RV Falkor (too), appartenant au Schmidt Ocean Institute, qui a fait cette découverte inattendue. Alors que l'équipe naviguait au large du Chili, les instruments de bord ont repéré une anomalie topographique.

Pour cartographier ce relief, les chercheurs ont utilisé un sonar multifaisceaux. Cette technique consiste à mesurer avec précision le temps que mettent les ondes sonores pour descendre jusqu'au fond de l'eau et rebondir vers la surface. En analysant ces données, les scientifiques ont pu confirmer la présence de ce géant de pierre dont le sommet dépasse largement le Burj Khalifa de Dubaï, le plus haut gratte-ciel du monde.

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Au-delà de ses dimensions records, ce mont sous-marin est un véritable trésor biologique. Les montagnes sous-marines agissent comme des piliers pour la biodiversité car, en s'élevant dans la colonne d'eau, elles créent des courants qui font remonter les nutriments des profondeurs vers la surface. Grâce à un robot sous-marin télécommandé, l'équipe a pu filmer des écosystèmes florissants composés de récifs coralliens d'eau froide, de vastes jardins d'éponges et d'anémones de mer. Les chercheurs ont également observé des créatures marines aux formes surprenantes évoluant à proximité de sources hydrothermales.

Cette découverte rappelle que nous connaissons encore mieux la surface de la Lune que le fond de nos propres océans. À ce jour, seulement 25% des fonds marins ont été cartographiés avec une haute résolution, alors que l'eau recouvre plus de 70% de notre planète. L'objectif du projet international Seabed 2030 est de finaliser la carte complète des océans d'ici la fin de la décennie. Selon les estimations des experts, il resterait encore près de 100 000 montagnes sous-marines de plus de 1 000 mètres de haut à découvrir. Chaque nouvelle expédition est donc une opportunité précieuse d'en apprendre davantage sur les derniers grands mystères de la Terre.