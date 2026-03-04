Fini "comment s'est passée ta journée ?", voici la question à poser à son enfant pour qu'il dise ce qu'il a fait

Quand vous récupérez votre enfant à l'école, le chemin pour rentrer chez vous peut être l'occasion de discuter de sa journée. S'il ne se montre pas collaboratif, voici la méthode efficace à adopter.

La sortie de l'école peut être l'occasion de partager un moment avec son enfant et de discuter. Par manque d'idées, il arrive régulièrement que les parents aient recours à la fameuse question : "comment s'est passée ta journée ?". Ils espèrent ainsi ouvrir le dialogue. Malheureusement, cela ne débouche pas souvent sur un échange profond et se limite à un simple "ça va" en réponse.

Esther, maitresse en maternelle, va jusqu'à déconseiller formellement de choisir cette formulation. "C'est une question qui demande à l'enfant de trier, organiser et verbaliser beaucoup d'informations d'un coup, ce qui peut être difficile, surtout après une longue journée", a expliqué l'enseignante auprès de Parents.fr. Ainsi, l'enfant n'aura pas le courage ou ne saura pas quoi répondre.

Il faut aussi prendre en compte l'âge de l'enfant. Avant 6 ans, la question "comment s'est passée ta journée" est trop compliquée. "Il y a une grande variabilité selon les enfants, mais, en dessous de 5-6 ans, la notion de temporalité est peu construite. Cette compétence cognitive met du temps à se construire", a expliqué Héloïse Junier, psychologue de l'enfance, auprès de Ouest-France.

Il est ainsi préconisé de poser des questions plus fermées. Une en particulier apparait à la maitresse comme plus appropriée : "Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui ?" Et elle explique : "On donne à l'enfant une réponse simple et rapide, ce qui le met en confiance. Ensuite, on peut ouvrir la discussion avec une question précise", a justifié l'enseignante. Cette interrogation va, en plus, pousser l'enfant à se remémorer un événement précis de sa journée. Cela va en même temps lui rappeler son apprentissage et l'ancrer encore davantage.

Si l'enfant répond le classique "je ne sais pas" ou tout simplement "non", vous pouvez relancer avec des variantes comme "Est-ce que tu as fait quelque chose de drôle ?" ou "Est-ce que tu as essayé quelque chose de nouveau ?". Vous pouvez aussi parler de sujets plus ludiques comme ses amis, la cour de récréation ou la cantine. Si de nouveau il se mure dans le silence ou ne développe pas sa réponse, laissez-lui du temps et n'insistez pas trop. Vous pourrez réessayer plus tard, l'enfant a pu avoir une longue journée et avoir plus envie de prendre son goûter et de jouer que de parler pour le moment.

Une autre technique est de lui raconter votre propre journée : les enfants ont tendance à faire du mimétisme, a, pour sa part, assuré Elizabeth Manly, ancienne institutrice, auprès de Parents.com. "Plus vous leur en direz, mieux ils comprendront comment raconter leur journée", a-t-elle détaillé. Vous avez désormais toutes les clés en main pour pouvoir échanger plus facilement avec vos enfants autour de leurs journées à l'école.