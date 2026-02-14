Victoires de la Musique 2026 : Theodora, Charlotte Cardin, Disiz, Sam Sauvage... Le palmarès complet
La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique s'est déroulée ce vendredi 13 février à la Seine musicale. Theodora s'est imposée comme la véritable "Boss Lady" avec pas moins de quatre Victoires. Découvrez le palmarès complet...
- La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique a eu lieu ce vendredi 13 février à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
- Partie favorite, la chanteuse Theodora s'est imposée comme la "Boss lady" des Victoires de la musique 2026, raflant quatre trophées : meilleure création audiovisuelle, meilleur album, révélation scène et révélation féminine. Elle était nommée dans cinq catégories sur neuf.
- La victoire de la révélation masculine a été attribuée à Sam Sauvage tandis que le rappeur Disiz a remporté le prix du meilleur artiste masculine, face à Orelsan, Pierre Garnier et Feu ! Chatterton.
- La chanteuse à succès Nana Mouskouri a, elle, reçu le prix d'honneur des Victoires de la Musique. Le groupe pop rock Indochine s'est également vu attribuer un prix spécial pour sa tournée record.
- Découvrez le palmarès des Victoires de la Musique 2026 :
Artiste féminine
- Charlotte Cardin
- Clara Luciani
- Zaho de Sagazan
- Santa
- Aya Nakamura
- Vanessa Paradis
Artiste masculin
- Disiz
- Feu! Chatterton
- Pierre Garnier
- Orelsan
Révélation féminine
- Theodora
- Helena
- Miki
Révélation masculine
- Sam Sauvage
- Ino Casablanca
- L2B
Révélation scène
- Theodora
- Helena
- Miki
Album
- "Mega BBL de Theodora
- "Hélé" de Helena
- "Labyrinthe" de Feu! Chatterton
- "La fuite en avant" d'Orelsan
- "On s'en rappellera pas" de Disiz
Chanson originale
- "Mauvais garçon" de Helena
- "Fashion designa" de Theodora
- "Les filles, les meufs" de Marguerite
- "Soleil bleu" de Luiza & Bleu Soleil
- "Tant pis pour elle" de Charlotte Cardin
Concert
- Justice
- DJ Snake
- Santa
- Philippe Katerine
Création audiovisuelle
- "Fashion designa" de Theodora
- "Je t'accuse" de Suzane
- "Tant pis pour elle" de Charlotte Cardin
00:54 - Les femmes ont largement dominé les débats aux Victoires de la musique
Cette 41e édition des Victoires de la musique, diffusée sur France 2, restera marquée par une statistique éloquente : plus de 60% des artistes nommés étaient des femmes, représentant 21 des 34 nominations totales réparties dans les neuf catégories de la cérémonie. Une évolution significative qui témoigne de la transformation profonde du paysage musical français, où les artistes féminines occupent désormais une place prépondérante dans toutes les strates de l'industrie.
00:42 - Triomphe de Théodora, premier trophée à Charlotte Cardin.. Le palmarès dévoilé
Le premier trophée des 41e Victoires de la musique a récompensé vendredi soir la chanteuse québecoise Charlotte Cardin, en pleine ascension depuis son tube "Feel Good", en ouverture d'une cérémonie qui a rassemblé Feu! Chatterton, Orelsan ou encore la favorite, Theodora. Celle-ci a remporté pas moins de 4 prix.
00:37 - La liste des primés de l'édition 2026 des Victoires de la musique
- Artiste féminine : Charlotte Cardin
- Artiste masculin : Disiz
- Révélation féminine : Theodora
- Révélation masculine : Sam Sauvage
- Révélation scène : Theodora
- Album : "Méga BBL" – Theodora
- Chanson originale : "Mauvais garçon" – Helena
- Concert : Justice
- Création audiovisuelle : Fashion designa – Theodora
- Victoire d’honneur : Nana Mouskouri
- Un prix spécial pour sa tournée XXL remis à Indochine
00:26 - Disiz remporte la Victoire du meilleur artiste masculin
À 47 ans, c'est la consécration pour le rappeur essonnien Disiz. Face à Orelsan, Pierre Garnier ou encore Feu ! Chatterton, Disiz a été désigné ce vendredi soir meilleur artiste de l'année.
00:16 - Theodroa remporte sa quatrième Victoire de la musique !
Sans grande surprise, la favorite de la soirée, Theodora, remporte la Victoire de la révélation féminine de l'année. Comme Zaho de Sagazan deux ans avant elle, Theodora repart donc avec pas moins de quatre Victoires !
00:02 - Justice remporte la Victoire du meilleur concert
La victoire du spectacle musical, tournée ou concert de l'année est remise au groupe électro Justice.
13/02/26 - 23:53 - Et la victoire de la révélation masculine est remise à.. Sam Sauvage
"Je dédie cette Victoire à tous les musiciens, quel que soit leur âge, qui ont un rêve et veulent l'atteindre", a réagi Sam Sauvage, 25 ans, après s'être vu remettre le trophée de la révélation masculine par Adriana Karembeu et Lou Deleuze, la (très) jeune gagnante de l'Eurovision junior (12 ans).
Quelques minutes avant de recevoir la Victoire de la révélation masculine, Sam Sauvage mettait le feu aux Victoires de la musique avec "Les gens qui dansent" !
13/02/26 - 23:42 - Helena remporte la Victoire de la meilleure chanson avec "Mauvais Garçon"
Pour la toute première fois des Victoires de la Musique, les cinq nommés dans cette catégorie étaient toutes des femmes. Et c'est finalement Helena avec "Mauvais garçon" qui a remporté le trophée. "Ma nièce est née ce matin et je savais que cette journée allait être bonne", a réagi l'ex-candidate de la Star Academy, sourire aux lèvres.
"Ma nièce est née ce matin, je savais que cette journée allait être belle" ????— France tv (@FranceTV) February 13, 2026
L'émotion d'Helena, récompensée de la Victoire de la chanson originale, désignée par le public, pour "Mauvais garçon" !
Helena fait vibrer les Victoires de la musique avec son tube "Mauvais garçon" !
13/02/26 - 23:26 - Et de trois Victoires pour Theodora !
À 22 ans, Theodora est appelée pour la troisième fois ce soir pour récupérer une Victoire de la musique. Après la création audiovisuelle et l'album, la voilà qui rafle la victoire de la révélation scène. "J'avoue, je suis choquée, c'est une dinguerie", lâche-t-elle.
13/02/26 - 23:12 - Deuxième Victoire de la musique pour Theodora !
Theodora remporte à présent la Victoire de l'album de l'année pour "Mega BBL". "Je tiens à remercier tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris", a lancé la jeune artiste sur scène, rendant hommage à Aya Nakamura et Tiakola. Et de lâcher, non sans humour : "C'est moi Boss lady en fait !"
"Je tiens à remercier tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris"

Theodora rend hommage à Aya Nakamura et Tiakola en recevant sa Victoire de l'album de l'année pour "Mega BBL" !
Theodora rend hommage à Aya Nakamura et Tiakola en recevant sa Victoire de l'album de l'année pour "Mega BBL" !
La Boss Lady, c'est elle ! ????— France tv (@FranceTV) February 13, 2026
Theodora interprète "Fashion Designa" sur la scène des Victoires de la musique.
13/02/26 - 22:39 - Première récompense pour Theodora
Favorite de la soirée des Victoires de la musique Theodora a remporté un premier trophée : celui de la création audiovisuelle de l'année pour son clip Fashion Designa.
13/02/26 - 22:25 - Indochine récompensé pour sa tournée
En concert à Bruxelles, le groupe Indochine n'était pas présent physiquement aux Victoires de la musique. Une performance enregistrée a toutefois été diffusée. Nicola Sirkis et ses acolytes ont été récompensés pour leur tournée XXL. L'occasion pour le chanteur de pousser un coup de gueule sur le prix des places de certaines tournées concurrentes. "Nous, on fait de la musique. On n'est pas là pour faire ce genre de ségrégation par l'argent", a-t-il estimé.
"On est un peu tous seuls, mais si on doit rester tous seuls, on le restera."— France tv (@FranceTV) February 13, 2026
13/02/26 - 21:53 - La Victoire d'honneur remise à Nana Mouskouri
Quarante-huit ans après sa sortie, sa chanson Guten Morgen, Sonnenschein, version allemande de Quand tu chantes, a connu en 2025 un succès pour le moins inattendu après la diffusion de la série Cassandra sur Netflix. À 91 ans, la chanteuse grecques s'est vue remettre ce vendredi soir une Victoire d'honneur. Un trophée remis par son compatriote qui officie en temps normal plutôt sur TF1, Nikos Aliagas !
13/02/26 - 21:46 - Charlotte Cardin élue artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique
Première Victoire de la Musique 2026 remise et c'est Charlotte Cardin qui est désignée chanteuse de l'année. Face à elle, la Canadienne avait Aya Nakamura, Santa et Vanessa Paradis. À noter qu'elle n'est pas la première Canadienne a avoir obtenu cette récompense. Avant elle, une certaine Céline Dion, mais aussi Roch Voisine, Isabelle Boulay, Garou, Daniel Lavoie et Cœur de Pirate.
13/02/26 - 21:02 - La Seine Musicale plus que jamais prête pour accueillir les Victoires de la Musique
Les Victoires de la Musique 2026 vont débuter vers 21h10 sur France 2 et France Inter. Sur X, le compte de La Seine Musicale qui accueille l'événement ce vendredi soir a publié quelques photos assurant être fin prêt !
@LesVictoires sont à La Seine Musicale ????— La Seine Musicale (@LaSeineMusicale) February 13, 2026
13/02/26 - 20:47 - Ces deux Normands qui figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique
Repérés par Ouest-France, deux Normands figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique 2026. Il y a le rappeur déjà bien installé Orelsan, mais aussi le gagnant de l'émission Star Academy, édition 2023, Pierre Garnier.
13/02/26 - 20:26 - Qui va performer en live ?
Si Indochine qui va recevoir un prix ne performera pas sur scène, d'autres artistes seront bien présents pour assurer le show. Une grande majorité des artistes nommés sont attendus : Helena, Vanessa Paradis mais aussi Feu! Chatterton devraient être de la partie. Mika, président d'honneur, a sorti un nouvel album "Hyperlove". Il pourrait donc également performer.
13/02/26 - 19:10 - Une favorite parmi les nommés
La chanteuse Théodora part favorite, étant nommée dans cinq catégories sur neuf. Elle dépasse alors Helena (4 nominations) et est en liste pour la révélation féminine, l'album de l'année, la chanson originale de l'année, la création audiovisuelle de l'année et la révélation scène. Surnommée, la "boss lady", Théodora est au sommet des classements musicaux et fait les têtes d'affiches des festivals. Née en 2003 en Suisse dans une famille d'origine congolaise, elle est à la croisée des genres entre hip-hop, RnB et électro et y ajoute des influences afro-caribéennes.
13/02/26 - 18:45 - La Star Academy plus représentée que jamais
Jamais autant de stars de la Star Academy n'ont été nommées en même temps. Héléna, Pierre Garnier et Marguerite concourent ce vendredi soir. "La Star Ac est devenue une machine de guerre. Aujourd’hui, elle est incontournable et fait émerger des talents. Elle est un outil important pour l’industrie musicale", selon Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires, auprès de Buzz TV. Pierre a déjà été l'an dernier lauréat dans les catégories "révélation masculine" et "chanson de l’année" avec "Ceux qu’on était". Helena est pour sa part nommée à quatre reprises. Va-t-elle dépasser Pierre en une seule soirée ?
13/02/26 - 18:30 - Les combats de Nana Mouskouri, mise à l'honneur ce soir
Nana Mouskouri, mise à l'honneur par un prix ce vendredi 13 février lors de la 41ème édition des Victoires de la musique, est une femme de courage
13/02/26 - 18:25 - Deux duels au sommet parmi les nommés
Parmi les nommés, Theodora culmine en nombre de nominations et est donné favorite juste devant Helena. A 22 ans, elle s'impose comme une chanteuse incontournable de l'univers musical français et a été en 2025 l'une des artistes les plus streamés. Elle a été quatrième au classement des meilleures ventes de disques en France l’an dernier. Face à elle, Helena avec quatre nominations. La jeune Belge de 23 ans passée par la Star Academy connait aussi un grand succès. Elle dispose d'une fanbase très engagée. Elle a enchainé les apparitions médiatiques. Côté masculin, les deux rappeurs Disiz et Orelsan s'affrontent avec deux nominations chacun. Le premier est porté par son duo avec Theodora et a signé un retour remarqué. Orelsan lui joue tout sur son nouvel album "La Fuite en avant", qui s'inspire en partie de son film Yoroï.
13/02/26 - 18:15 - Pourquoi Léa Salamé ne présentera pas l'édition 2026 ?
Diffusée à partir de 21h10, les Victoires de la Musique seront présentées par Cyril Féraud et Helena Noguerra. Antoine Gouiffes-Yan, nouveau président des Victoires de la musique, s'est réjoui de sa présence sur Buzz TV : "Helena a un lien très fort de passerelle entre tous les différents arts. Elle a un petit côté rock qui va apporter une vraie fraîcheur à la présentation". Elle remplace alors Léa Salamé : "Quand vous êtes sur un programme aussi important que le journal télévisé de 20 heures, c’est difficile après d’aller faire du divertissement. Je pense qu’il y a quelque chose de très statutaire dans la présentation du JT et que la chaîne a souhaité respecter cela", a justifié Antoine Gouiffes-Yan. Ce dernier annonce aussi "une ouverture explosive ce soir" par Mika, président d'honneur cette année.
13/02/26 - 18:09 - Comment ont été choisis les nommés ?
Les lauréats des Victoires de la musique sont désignés par un collège électoral, l’Académie des Victoires. Ils sont au nombre de 882 : 294 artistes (musiciens, auteurs, compositeurs), 294 producteurs et 294 membres divers (agents, médias, distributeurs). Deux phases de votes sont organisées, avec un jury plus restreint à la seconde, pour choisir les nommés de chaque catégorie. Les membres du jury doivent alors classer les artistes par ordre de préférence par sélection. "Prenons l’exemple de la catégorie "révélation masculine", si le votant met L2B en premier, le groupe récolte trois points. S’il met Sam Sauvage en deuxième, il prend deux points et s’il met Ino Casablanca en troisième, il prend un point", explique l'organisation comme le rapporte Le Figaro. Ceux qui ont le plus de points l'emportent. Les "neuf vainqueurs sont connus depuis le 4 décembre et sont gardés secrets par Maître Fabrine Biche, huissier de justice à Boulogne-Billancourt", ajoute l'organisation. La catégorie "chanson originale" fait figure d'exception. Elle est soumise à un troisième tour : le vote du public. Du 12 janvier au 12 février, ils ont pu voter sur le site de France TV. Ces chansons sont en plus interprétées en direct le soir de la cérémonie.
13/02/26 - 16:15 - Qui a été primé lors des dernières Victoires de la Musique ?
Voici un petit récap des prix décernés en 2025. Certains artistes sont de nouveau nommés cette année
- Artiste féminine : Zaho de Sagazan
- Artiste masculin : Gims
- Révélation féminine : Solann
- Révélation masculine : Pierre Garnier
- Révélation scène : Yoa
- Album : “Recommence-moi” de Santa,
- Chanson originale : “Ceux qu'on était” de Pierre Garnier
- Concert : Cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d'été - Production : Paris 2024
- Création audiovisuelle: DJ Mehdi: Made in France -Réalisateur: Thibaut de Longeville
- Victoire d’honneur : Sylvie Vartan et Eddy Mitchell
13/02/26 - 16:10 - Les victoires 2026.. une édition inédite et éclectique
Cette année, les Victoires de la musique mettent à l'honneur la diversité de la chanson francophone. Les artistes nommés parmi les 9 catégories sont tous aussi différents les uns que les autres. Ils apportent un style unique et permettent de représenter la richesse artistique française. Le rap avec L2B, la pop avec la boss lady Théodora, le rock avec Feu! Chaterton ou encore l'urban avec la star mondiale Aya Nakamura. Cyril Ferraud, l'un des deux présentateurs de cette 41 édition, l'a dit : l'éclectisme est le mot d'ordre de cette soirée !