Victoires de la Musique 2026 : Theodora, Charlotte Cardin, Disiz, Sam Sauvage... Le palmarès complet

La 41ème cérémonie des Victoires de la Musique s'est déroulée ce vendredi 13 février à la Seine musicale. Theodora s'est imposée comme la véritable "Boss Lady" avec pas moins de quatre Victoires. Découvrez le palmarès complet...

En direct

00:54 - Les femmes ont largement dominé les débats aux Victoires de la musique Cette 41e édition des Victoires de la musique, diffusée sur France 2, restera marquée par une statistique éloquente : plus de 60% des artistes nommés étaient des femmes, représentant 21 des 34 nominations totales réparties dans les neuf catégories de la cérémonie. Une évolution significative qui témoigne de la transformation profonde du paysage musical français, où les artistes féminines occupent désormais une place prépondérante dans toutes les strates de l'industrie.

00:42 - Triomphe de Théodora, premier trophée à Charlotte Cardin.. Le palmarès dévoilé Le premier trophée des 41e Victoires de la musique a récompensé vendredi soir la chanteuse québecoise Charlotte Cardin, en pleine ascension depuis son tube "Feel Good", en ouverture d'une cérémonie qui a rassemblé Feu! Chatterton, Orelsan ou encore la favorite, Theodora. Celle-ci a remporté pas moins de 4 prix.

00:37 - La liste des primés de l'édition 2026 des Victoires de la musique Artiste féminine : Charlotte Cardin

Artiste masculin : Disiz

Révélation féminine : Theodora

Révélation masculine : Sam Sauvage

Révélation scène : Theodora

Album : "Méga BBL" – Theodora

Chanson originale : "Mauvais garçon" – Helena

Concert : Justice

Création audiovisuelle : Fashion designa – Theodora

Victoire d’honneur : Nana Mouskouri

Un prix spécial pour sa tournée XXL remis à Indochine

00:26 - Disiz remporte la Victoire du meilleur artiste masculin À 47 ans, c'est la consécration pour le rappeur essonnien Disiz. Face à Orelsan, Pierre Garnier ou encore Feu ! Chatterton, Disiz a été désigné ce vendredi soir meilleur artiste de l'année.

00:16 - Theodroa remporte sa quatrième Victoire de la musique ! Sans grande surprise, la favorite de la soirée, Theodora, remporte la Victoire de la révélation féminine de l'année. Comme Zaho de Sagazan deux ans avant elle, Theodora repart donc avec pas moins de quatre Victoires !

00:02 - Justice remporte la Victoire du meilleur concert La victoire du spectacle musical, tournée ou concert de l'année est remise au groupe électro Justice.

13/02/26 - 23:53 - Et la victoire de la révélation masculine est remise à.. Sam Sauvage "Je dédie cette Victoire à tous les musiciens, quel que soit leur âge, qui ont un rêve et veulent l'atteindre", a réagi Sam Sauvage, 25 ans, après s'être vu remettre le trophée de la révélation masculine par Adriana Karembeu et Lou Deleuze, la (très) jeune gagnante de l'Eurovision junior (12 ans).

13/02/26 - 23:42 - Helena remporte la Victoire de la meilleure chanson avec "Mauvais Garçon" Pour la toute première fois des Victoires de la Musique, les cinq nommés dans cette catégorie étaient toutes des femmes. Et c'est finalement Helena avec "Mauvais garçon" qui a remporté le trophée. "Ma nièce est née ce matin et je savais que cette journée allait être bonne", a réagi l'ex-candidate de la Star Academy, sourire aux lèvres.

13/02/26 - 23:26 - Et de trois Victoires pour Theodora ! À 22 ans, Theodora est appelée pour la troisième fois ce soir pour récupérer une Victoire de la musique. Après la création audiovisuelle et l'album, la voilà qui rafle la victoire de la révélation scène. "J'avoue, je suis choquée, c'est une dinguerie", lâche-t-elle.

13/02/26 - 23:12 - Deuxième Victoire de la musique pour Theodora ! Theodora remporte à présent la Victoire de l'album de l'année pour "Mega BBL". "Je tiens à remercier tous les projets qui sont passés avant moi, qui ont permis à mon projet d'être mieux compris", a lancé la jeune artiste sur scène, rendant hommage à Aya Nakamura et Tiakola. Et de lâcher, non sans humour : "C'est moi Boss lady en fait !"

13/02/26 - 22:39 - Première récompense pour Theodora Favorite de la soirée des Victoires de la musique Theodora a remporté un premier trophée : celui de la création audiovisuelle de l'année pour son clip Fashion Designa.

13/02/26 - 22:25 - Indochine récompensé pour sa tournée En concert à Bruxelles, le groupe Indochine n'était pas présent physiquement aux Victoires de la musique. Une performance enregistrée a toutefois été diffusée. Nicola Sirkis et ses acolytes ont été récompensés pour leur tournée XXL. L'occasion pour le chanteur de pousser un coup de gueule sur le prix des places de certaines tournées concurrentes. "Nous, on fait de la musique. On n'est pas là pour faire ce genre de ségrégation par l'argent", a-t-il estimé.

13/02/26 - 21:53 - La Victoire d'honneur remise à Nana Mouskouri Quarante-huit ans après sa sortie, sa chanson Guten Morgen, Sonnenschein, version allemande de Quand tu chantes, a connu en 2025 un succès pour le moins inattendu après la diffusion de la série Cassandra sur Netflix. À 91 ans, la chanteuse grecques s'est vue remettre ce vendredi soir une Victoire d'honneur. Un trophée remis par son compatriote qui officie en temps normal plutôt sur TF1, Nikos Aliagas !

13/02/26 - 21:46 - Charlotte Cardin élue artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique Première Victoire de la Musique 2026 remise et c'est Charlotte Cardin qui est désignée chanteuse de l'année. Face à elle, la Canadienne avait Aya Nakamura, Santa et Vanessa Paradis. À noter qu'elle n'est pas la première Canadienne a avoir obtenu cette récompense. Avant elle, une certaine Céline Dion, mais aussi Roch Voisine, Isabelle Boulay, Garou, Daniel Lavoie et Cœur de Pirate.

13/02/26 - 21:02 - La Seine Musicale plus que jamais prête pour accueillir les Victoires de la Musique Les Victoires de la Musique 2026 vont débuter vers 21h10 sur France 2 et France Inter. Sur X, le compte de La Seine Musicale qui accueille l'événement ce vendredi soir a publié quelques photos assurant être fin prêt !

13/02/26 - 20:47 - Ces deux Normands qui figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique Repérés par Ouest-France, deux Normands figurent parmi les nommés des Victoires de la Musique 2026. Il y a le rappeur déjà bien installé Orelsan, mais aussi le gagnant de l'émission Star Academy, édition 2023, Pierre Garnier.

13/02/26 - 20:26 - Qui va performer en live ? Si Indochine qui va recevoir un prix ne performera pas sur scène, d'autres artistes seront bien présents pour assurer le show. Une grande majorité des artistes nommés sont attendus : Helena, Vanessa Paradis mais aussi Feu! Chatterton devraient être de la partie. Mika, président d'honneur, a sorti un nouvel album "Hyperlove". Il pourrait donc également performer.

13/02/26 - 19:10 - Une favorite parmi les nommés La chanteuse Théodora part favorite, étant nommée dans cinq catégories sur neuf. Elle dépasse alors Helena (4 nominations) et est en liste pour la révélation féminine, l'album de l'année, la chanson originale de l'année, la création audiovisuelle de l'année et la révélation scène. Surnommée, la "boss lady", Théodora est au sommet des classements musicaux et fait les têtes d'affiches des festivals. Née en 2003 en Suisse dans une famille d'origine congolaise, elle est à la croisée des genres entre hip-hop, RnB et électro et y ajoute des influences afro-caribéennes.

13/02/26 - 18:45 - La Star Academy plus représentée que jamais Jamais autant de stars de la Star Academy n'ont été nommées en même temps. Héléna, Pierre Garnier et Marguerite concourent ce vendredi soir. "La Star Ac est devenue une machine de guerre. Aujourd’hui, elle est incontournable et fait émerger des talents. Elle est un outil important pour l’industrie musicale", selon Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires, auprès de Buzz TV. Pierre a déjà été l'an dernier lauréat dans les catégories "révélation masculine" et "chanson de l’année" avec "Ceux qu’on était". Helena est pour sa part nommée à quatre reprises. Va-t-elle dépasser Pierre en une seule soirée ?

13/02/26 - 18:30 - Les combats de Nana Mouskouri, mise à l'honneur ce soir Nana Mouskouri, mise à l'honneur par un prix ce vendredi 13 février lors de la 41ème édition des Victoires de la musique, est une femme de courage Lire l'article Nana Mouskouri : un cancer grave, une pneumonie... Ces maladies qu'elle a vaincues avec courage

13/02/26 - 18:25 - Deux duels au sommet parmi les nommés Parmi les nommés, Theodora culmine en nombre de nominations et est donné favorite juste devant Helena. A 22 ans, elle s'impose comme une chanteuse incontournable de l'univers musical français et a été en 2025 l'une des artistes les plus streamés. Elle a été quatrième au classement des meilleures ventes de disques en France l’an dernier. Face à elle, Helena avec quatre nominations. La jeune Belge de 23 ans passée par la Star Academy connait aussi un grand succès. Elle dispose d'une fanbase très engagée. Elle a enchainé les apparitions médiatiques. Côté masculin, les deux rappeurs Disiz et Orelsan s'affrontent avec deux nominations chacun. Le premier est porté par son duo avec Theodora et a signé un retour remarqué. Orelsan lui joue tout sur son nouvel album "La Fuite en avant", qui s'inspire en partie de son film Yoroï.

13/02/26 - 18:15 - Pourquoi Léa Salamé ne présentera pas l'édition 2026 ? Diffusée à partir de 21h10, les Victoires de la Musique seront présentées par Cyril Féraud et Helena Noguerra. Antoine Gouiffes-Yan, nouveau président des Victoires de la musique, s'est réjoui de sa présence sur Buzz TV : "Helena a un lien très fort de passerelle entre tous les différents arts. Elle a un petit côté rock qui va apporter une vraie fraîcheur à la présentation". Elle remplace alors Léa Salamé : "Quand vous êtes sur un programme aussi important que le journal télévisé de 20 heures, c’est difficile après d’aller faire du divertissement. Je pense qu’il y a quelque chose de très statutaire dans la présentation du JT et que la chaîne a souhaité respecter cela", a justifié Antoine Gouiffes-Yan. Ce dernier annonce aussi "une ouverture explosive ce soir" par Mika, président d'honneur cette année.

13/02/26 - 18:09 - Comment ont été choisis les nommés ? Les lauréats des Victoires de la musique sont désignés par un collège électoral, l’Académie des Victoires. Ils sont au nombre de 882 : 294 artistes (musiciens, auteurs, compositeurs), 294 producteurs et 294 membres divers (agents, médias, distributeurs). Deux phases de votes sont organisées, avec un jury plus restreint à la seconde, pour choisir les nommés de chaque catégorie. Les membres du jury doivent alors classer les artistes par ordre de préférence par sélection. "Prenons l’exemple de la catégorie "révélation masculine", si le votant met L2B en premier, le groupe récolte trois points. S’il met Sam Sauvage en deuxième, il prend deux points et s’il met Ino Casablanca en troisième, il prend un point", explique l'organisation comme le rapporte Le Figaro. Ceux qui ont le plus de points l'emportent. Les "neuf vainqueurs sont connus depuis le 4 décembre et sont gardés secrets par Maître Fabrine Biche, huissier de justice à Boulogne-Billancourt", ajoute l'organisation. La catégorie "chanson originale" fait figure d'exception. Elle est soumise à un troisième tour : le vote du public. Du 12 janvier au 12 février, ils ont pu voter sur le site de France TV. Ces chansons sont en plus interprétées en direct le soir de la cérémonie.

13/02/26 - 16:15 - Qui a été primé lors des dernières Victoires de la Musique ? Voici un petit récap des prix décernés en 2025. Certains artistes sont de nouveau nommés cette année Artiste féminine : Zaho de Sagazan

Artiste masculin : Gims

Révélation féminine : Solann

Révélation masculine : Pierre Garnier

Révélation scène : Yoa

Album : “Recommence-moi” de Santa,

Chanson originale : “Ceux qu'on était” de Pierre Garnier

Concert : Cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d'été - Production : Paris 2024

Création audiovisuelle: DJ Mehdi: Made in France -Réalisateur: Thibaut de Longeville

Victoire d’honneur : Sylvie Vartan et Eddy Mitchell