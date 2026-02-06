Météo : dans ces départements, le soleil revient et ça change tout !

Le temps va s'améliorer par endroits ce week-end. De belles éclaircies sont annoncées et elles seront accompagnées de douceur.

Les premiers départs en vacances ont lieu ce week-end, pour la zone A. Le beau temps sera-t-il enfin au rendez-vous ? Ce vendredi 6 février, une nette amélioration se dessine près de la Méditerranée et du côté des Pyrénées. Les températures y sont dignes d'une fin mars, allant jusqu'à 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Ailleurs, le temps gris et humide domine avec des pluies plus soutenues dans le nord-est.

La bonne nouvelle est qu'un petit répit météo est annoncé pour ce week-end. Le temps sera moins perturbé que durant le reste de cette semaine. Samedi, le temps sera généralement assez calme, malgré une perturbation du côté de la Bretagne, de la Manche, de la Loire-Atlantique et jusqu'en Vendée. En Corse et dans le sud du PACA, des averses sont aussi possibles. Sur un large quart nord-est, cependant, de belles éclaircies vont se dessiner et seront accompagnées de douceur.

Les températures dépassent les 10 degrés l'après-midi. Dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Marne, la Haute-Marne et la Moselle notamment, le climat pourrait être très agréable pour la saison. Autre coin à privilégier samedi : le sud-ouest. Les températures atteignent les 15 degrés : la journée sera particulièrement profitable dans les Pyrénées-Atlantiques et en Haute-Garonne, comme l'indique La Chaîne Météo.

© La Chaine météo

Dimanche, la situation se dégrade dans le sud-est : les averses s'étendent et peuvent devenir orageuses. Elles sont aussi accompagnées de vent. Elles vont, par ailleurs, déborder vers le sud-ouest, faisant au passage légèrement baisser les températures. Sur le reste du pays, le temps sera assez calme, mais le ciel sera plus voilé que la veille, avec des grisailles parfois tenaces. Ce week-end, il faut donc se diriger vers le quart nord-est pour vraiment échapper aux perturbations et rester au sec.

Ce répit ne sera que de courte durée. Si seul l'ouest devrait être sous la pluie lundi, "un nouveau défilé de perturbations océaniques s'annonce déjà sur la France de mardi à vendredi prochain. On surveillera de près le risque de crues et inondations qui pourrait concerner plusieurs régions", prévient La Chaine météo. On en a donc pas fini avec le mauvais temps.