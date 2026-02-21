Plus de 49 tonnes de poissons invasifs retirés d'une rivière, c'est impressionnant

Une invasion massive de carpes asiatiques menace l'équilibre biologique d'une rivière aux Etats-Unis : les méthodes pour y remédier sont drastiques.

Si dans certaines régions du globe, la disparition des poissons due à la surpêche inquiète, dans d'autres, c'est leur prolifération excessive qui s'avère alarmante. La rivière Kansas, aux États-Unis, illustre parfaitement ce paradoxe. Ce cours d'eau, l'un des plus fréquentés de l'État, fait face à un défi écologique sans précédent : l'invasion massive de carpes asiatiques.

L'origine de cette crise remonte à plusieurs années. Importées initialement d'Asie pour les besoins de l'aquaculture, ces carpes se sont échappées de leurs bassins d'élevage. Elles ont ensuite progressé à travers les réseaux hydrographiques du Midwest jusqu'à coloniser les eaux du Kansas, un environnement où elles n'auraient jamais dû se trouver.

Depuis 2022, le le Département de la faune du Kansas a lancé de vastes opérations de régulation. Trois espèces sont particulièrement ciblées par les biologistes : la carpe argentée, la carpe à grosse tête et la carpe noire.

Les efforts d'éradication portent leurs fruits, bien que la tâche reste immense. Depuis le début de l'initiative, plus de 109 000 livres (environ 49 tonnes) de carpes envahissantes ont été retirées de la rivière. L'année 2025 a marqué un tournant décisif dans cette lutte. Avec plus de 36 863 livres retirées en douze mois, l'agence a atteint son total annuel le plus élevé, selon People. Cette progression témoigne de l'efficacité croissante des méthodes de capture, mais aussi de l'ampleur de la population à réguler. Le nombre de poissons est considérable. Plusieurs vidéos, comme celle intégrée à cet article, provenant du média Bassenglermag, montre bien l'incroyable phénomène.

Pourquoi une telle détermination à éliminer ces poissons ? Les carpes envahissantes représentent une menace directe pour l'écologie et la faune locale. Leur croissance est fulgurante et leur appétit insatiable. En consommant d'immenses quantités de ressources, elles finissent par supplanter les espèces indigènes qui dépendent des mêmes nutriments. Si rien n'est fait, c'est tout l'écosystème de la rivière Kansas qui risque de s'effondrer, laissant place à un milieu dominé par une seule et même espèce étrangère.