Cet hôtel pyramidal de 105 étages n'a jamais accueilli personne, on le surnomme "l'hôtel de la mort"

Un immeuble gigantesque, visible à des kilomètres et pourtant vide ? Oui, il existe et son histoire est étonnante.

Ce bâtiment a une façade aussi énorme qu'inédite. Pourtant il n'a jamais accueilli personne. Sauf à une exception près. Il s'agit de l'un des projets les plus imposants qu'ait menés la Corée du Nord : la construction de l'hôtel Ryugyong de forme pyramidale de 105 étages dans la capitale, Pyongang. Avec notamment pour ambition de dépasser les standards internationaux de l'immobilier et d'impressionner le monde, tout en donnant au pays un aspect de modernité.

La construction de ce que l'on appelle "l'hôtel de la mort" a débuté en 1986 avec l'intention initiale de l'ouvrir au public deux ans plus tard, une fois les travaux terminés, relate Business Insider. Afin de mener à bien ce projet d'envergure, environ 2 milliards de dollars avaient été investis, soit 5% du PIB national de la république nord-coréenne.

© 123rf

Cependant, l'établissement n'est pas totalement achevé. Ses grandes lignes de construction sont finies, mais l'intérieur n'est pour le moment pas terminé, faute d'investisseurs intéressés. L'établissement est resté sans fréquentation et les activités hôtelières n'ont jamais pu commencer. Malgré ses 330 mètres de hauteur et ses 105 étages, la pyramide de béton brute est restée vide, ajoute La Libre Belgique.

En 2012, le groupe hôtelier allemand Kempinski avait annoncé une ouverture partielle de l'établissement avant de se retirer du projet seulement quelques mois plus tard. En 2024, une lueur d'espoir a vu le jour. Le gouvernement nord-coréen, par l'intermédiaire de la compagnie Radio Free Asia, a partagé un appel à projet dans le but de trouver des investisseurs pour reprendre le développement de l'hôtel Ryugyong. Leur bouteille à la mer semble avoir fonctionné puisqu'un promoteur étranger a répondu présent.

Ce dernier souhaiterait totalement modifier l'intérieur de la pyramide de 105 étages en le transformant en un casino, comme le rapporte Business Insider. Ayant les droits pour développer ce genre d'activité, le nouvel investisseur désire exploiter l'intérieur de l'hôtel Ryugyong, mais devra achever ce qu'il reste de l'intérieur.