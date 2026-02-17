Ramadan 2026 : deux dates annoncées cette année, pourquoi le début du jeûne est entouré d'incertitude

La date du ramadan doit encore être fixée pour permettre aux musulmans de respecter le jeûne du mois sacré, mais les institutions religieuses avancent deux dates différentes.

Quel jour marque le début du ramadan 2026 ? C'est la question que se posent tous les fidèles attendant de savoir quand commencer le jeûne du mois sacré. Chaque année cette date change en fonction du calendrier hégirien, utilisé pour fixer les fêtes religieuses musulmanes et basé sur les cycles lunaires. Le moi du ramadan débute, comme les autres, au moment de la nouvelle lune mais celle-ci n'étant pas visible, c'est l'observation du premier croissant de lune qui fait foi.

Si les phases de la lune sont censées être un repère objectif mettant tout le monde d'accord, plusieurs dates ont été avancées pour le début du ramadan 2026. Et chacune est défendue par une institution religieuse... De quoi semer le doute dans l'esprit des fidèles, surtout à quelques jours, voire quelques heures, du début du ramadan.

La date de début du ramadan selon le CFCM

Le Conseil français du culte musulman (CFCM), l'une des instances les plus écoutées par les croyants en France a déjà annoncé quand aura lieu le début du ramadan 2026. Il a présenté le jeudi 19 février comme le premier jour du jeûne musulman. Pour déterminer cette date, la CFCM s'appuie uniquement sur des données astronomiques, comme c'est le cas depuis plusieurs années.

"Conformément aux données scientifiques, la conjonction de la nouvelle lune de Ramadan 1447 H aura lieu mardi 17 février 2026 à 13 : 01 (heure de Paris). Les conditions pour la visibilité de la nouvelle lune ne seront remplies que le 18 février 2026", a-t-il indiqué dans un communiqué début février. Concrètement, le CFCM indique que le premier croissant de lune, confirmant le passage à un nouveau mois, ne sera visible quand dans la nuit de mercredi, repoussant le jeûne au lendemain.

Le CTMF donne une autre date pour le ramadan 2026

Pourtant, une autre institution est en désaccord avec ces prévisions. Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) s'appuie lui aussi sur la méthode astronomique, il en a fait une lecture différente. Selon ce dernier, dès lors que la lune est "née" et qu'elle se couche après le soleil (même de quelques minutes), le nouveau mois commence. Selon le CTMF, l'observation du nouveau croissant sera possible le 18 février à partir de 4h42, heure de Paris. Le ramadan doit alors débuter le jour même, le mercredi 18 février.

C'est la Grande Mosquée de Paris, "haut lieu de l'islam" et autre référence pour les musulmans français qui pourrait avoir le dernier mot. L'institution préfère pour sa part ne pas s'avancer sur la date de début du ramadan et attendre la Nuit du doute pour l'officialiser. La Grande Mosquée de Paris est la seule instance à s'appuyer à la fois sur les calculs en consultant les données de l'Observatoire de Paris et de l'Observatoire de Bruxelles, mais aussi sur l'observation de la lune.

La Nuit du doute pour lever les ambiguïtés

C'est donc la méthode et l'annonce de la Grande Mosquée de Paris qui fera foi. "La commission religieuse se réunira le 17 février, lors de la Nuit du doute. Les calculs indiquent le 19, mais si l'observation confirme le 18, nous annoncerons le 18" la date officielle a déclaré Chems-Eddine Hafiz, recteur de la mosquée au micro de Mizane TV. Elle tient compte des calculs astronomiques qui permettent d'ores et déjà de déterminer la date du premier croissant de lune et confirme les résultats avec l'observation de la phase lunaire dans le ciel.

La Grande Mosquée de Paris "demeure attachée à cette tradition de la Nuit du doute, qui préserve l'unité des musulmans au seuil du mois béni de ramadan, et leur permet de s'y préparer", explique-t-elle pour justifier la tenue de la Nuit du doute. Si la nouvelle lune est observable et bien visible, les commissions religieuses annonceront que le nouveau mois commence : le jeûne du ramadan débute dès le lendemain matin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour de plus. Avec la confusion apportée par les autres institutions, cette soirée sera déterminante et n'a jamais aussi bien porté son nom.