La surface de la Terre s'effrite littéralement sous nos pieds

Des scientifiques ont mis en lumière l'agonie d'un pilier géologique. Ce phénomène, comparé à un déraillement de train wagon par wagon, révèle que les plaques tectoniques se détachent par morceaux.

De récentes observations géologiques révèlent que les fondations mêmes de notre planète subissent des transformations auxquelles on ne s'attendait pas. Traditionnellement, l'équilibre de la croûte terrestre repose sur le phénomène de subduction. Ce processus se produit lorsqu'une plaque tectonique, généralement océanique, rencontre une plaque continentale moins dense et plonge sous cette dernière pour fusionner avec le manteau terrestre.

Or, ces zones de subduction, piliers essentiels de la structure terrestre souvent perçus comme stables sur de très longues périodes, finissent parfois par s'essouffler. Des scientifiques pensent aujourd'hui assister à l'agonie de l'une d'entre elles : la zone de Cascadia, située au large de l'ouest des États-Unis. Ce déclin a été mis en évidence par une équipe de chercheurs et de professeurs universitaires au large des côtes du Pacifique Nord-Ouest, là où les plaques Juan de Fuca et Explorer s'enfoncent actuellement sous la plaque nord-américaine. C'est grâce à des techniques de pointe en imagerie sismique que les experts ont pu sonder les profondeurs et analyser la dynamique de cette collision.

© Columbia Climate School

Dans un communiqué de presse, Brandon Shuck, auteur principal de cette étude, compare la naissance d'une zone de subduction à l'effort titanesque nécessaire pour pousser un train en montée. Cependant, une fois le mouvement lancé, il devient impossible à stopper, tel un convoi lancé à pleine vitesse sur une pente raide. Selon lui, les observations actuelles à Cascadia s'apparentent à un véritable déraillement géologique.

L'équipe scientifique a découvert que les plaques ne se rompent pas de manière brutale et uniforme. Heureusement, le sol ne tombe pas en miettes sous nos chaussures, mais les plaques Juan de Fuca et Explorer subissent des détachements par morceaux, fragmentés et épisodiques. "C'est la première fois que nous observons clairement une zone de subduction en train de disparaître. Au lieu de s'arrêter brutalement, la plaque se déchire progressivement, créant des microplaques et de nouvelles frontières. Au lieu d'un cataclysme, c'est comme assister au déraillement progressif d'un train, wagon après wagon", écrivent les chercheurs.

L'une des découvertes majeures de cette expédition réside dans l'identification de nombreuses fractures au sein de la plaque Juan de Fuca. Ces failles, confirmées par les enregistrements sismiques, témoignent d'une désagrégation de la plaque sous l'effet des tensions tectoniques, offrant une vision inédite de la fin de vie d'une structure géologique majeure.