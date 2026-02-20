Ce phénomène tant attendu revient en France, le temps change complètement dans ces départements

Pluie et vent ont agité la météo ces derniers jours. Un véritable retour au calme est annoncé pour ce week-end, certains départements en profiteront plus que d'autres.

Tempête, inondations, crues... La semaine a été très agitée en France. Ce vendredi 20 février, après toutes ces intempéries, le temps se calme enfin. L'ambiance reste humide au nord, alors que le soleil revient par le sud-est. Si le mistral souffle fort, les éclaircies y sont nombreuses et les températures peuvent dépasser les 15 degrés. Ce week-end, cette tendance se confirme avec le retour d'un phénomène tant attendu : l'anticyclone des Açores se regonfle vers la France et favorise une météo plus stable. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il va faire beau partout.

Au nord de la Loire, le ciel reste nuageux et quelques bruines sont possibles sur le littoral et dans le nord-est. Les températures maximales sont en hausse : 13°C à Lille, 14°C à Nantes et jusqu'à 15°C à Paris. Dans le sud-est, le mistral et la tramontane s'essoufflent, laissant une ambiance printanière se dessiner, notamment dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore le Var. On attend jusqu'à 17°C degrés à Marseille, 19°C à Montpellier et 20°C à Perpignan sous un beau soleil. Le temps sera aussi agréable dans le Pays basque.

Dimanche, l'anticyclone continue de se consolider. Les éclaircies remontent jusqu'à la Charente-Maritime à l'ouest, la Haute-Marne à l'est et le Cher au centre. Au nord, le ciel reste plus mitigé avec des averses résiduelles de la Bretagne au Nord. Sur l'ensemble du pays, les températures seront toujours relativement élevées pour la saison. En montagne, les conditions s'annoncent agréables pour ceux qui seront arrivés pour skier. Sur les Pyrénées notamment, le soleil se réfléchira sur un beau manteau neigeux.

Le temps calme devrait se maintenir en début de semaine prochaine, avec toujours plus de luminosité au sud. Mardi pourrait être une très belle journée à l'échelle du pays avec des températures dépassant très souvent les 15°C, voire approchant les 20°C. Le mauvais temps pourrait malheureusement revenir en seconde moitié de semaine, clôturant le mois de février sous la pluie pour une bonne partie du pays.