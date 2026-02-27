Ces parents qui retirent leur enfant de l'école pour gagner de l'argent

Rater l'école pour faire des économies ? Pour certains parents, il y a une stratégie budgétaire assumée et elle divise familles et enseignants.

C'est un peu pareil lors de toutes les vacances scolaires : les enseignants constatent que des enfants ne sont plus en cours dès le jeudi ou le vendredi avant le début des congés. Ils quittent tout simplement les bancs de l'école avant que les vacances ne commencent.

Pour les académies de Paris, Créteil, Versailles, Toulouse et Montpellier par exemple, les vacances ont commencé le samedi 21 février. Mais certains n'ont pas respecté ce calendrier. Des enfants ont déserté les établissements scolaires sans respecter l'agenda de la zone C. L'explication n'est pas à chercher du côté d'une éventuelle fatigue qui commencerait à se faire ressentir chez les élèves. Ce serait du coté des parents qu'il faudrait se pencher.

Au-delà du côté pratique ou logistique qui vient immédiatement à l'esprit, la raison invoquée par les parents est même souvent financière. Rater quelques jours de classe permettrait aux parents d'économiser de l'argent. Selon une enquête de RMC, c'est dans le but d'éviter la flambée des prix des billets d'avions, de trains ou des stations de ski, que les parents font faire "l'école buissonnière" à leurs enfants. Partir le jeudi ou le vendredi permet non seulement de payer "le prix fort", mais aussi de s'épargner les embouteillages interminables vers les stations de sport d'hiver.

© 123RF

Des rapports comme ceux établis chaque année par l'agence de voyage en ligne Expedia ont ainsi pu indiquer ces dernières années que le vendredi, les billets d'avion sont en moyenne 20% moins chers. Pour le train, éviter les vendredi et samedi (jours de départ en week-end), le dimanche (jour de retour de week-end) et le lundi matin (jour de déplacement des travailleurs) serait un gage d'économies. Il faudrait donc voyager entre le lundi après-midi et le jeudi, en milieu de journée !

Tout cela est bien beau, mais du coté des professeurs, la réaction n'est pas vraiment positive. "Qu'est ce qu'on dirait si les profs faisaient la même chose", a réagi Romain, prof en collège, qui se dit "choqué" par la pratique. Au-delà du principe, des enseignants dénoncent une injustice : alors qu'ils sont contraints de payer "plein pot" leurs séjours, ils voient leurs cours désorganisés par ces absences injustifiées.

Il est bon de rappeler que de l'école maternelle au collège, l'assiduité scolaire est une obligation légale. Les élèves doivent assister à l'intégralité des cours prévus à l'emploi du temps, sauf motifs légitimes (maladie, accident, événement familial grave).

En signant le règlement intérieur en début d'année, les parents s'engagent à respecter ce calendrier. En cas de manquements répétés ou injustifiés, l'établissement est en droit de signaler la situation au rectorat, ce qui peut, dans des cas extrêmes, mener à des sanctions administratives.