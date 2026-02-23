Ado poignardé près de son lycée vers Lyon : ce que l'on sait du suspect

Poignardé près du lycée Émile Bejuit à Bron, l'adolescent de 15 ans a été hospitalisé en urgence absolue. L'auteur de l'agression est en fuite.

Un adolescent âgé de 15 ans a reçu, ce lundi 23 février, un coup de couteau alors qu'il se trouvait à proximité du lycée professionnel Émile Bejuit, à Bron (Métropole de Lyon), rapporte France 3. Les faits se sont produits vers 15h45 ce lundi, affirme Lyon Mag, qui précise que l'agression s'est déroulée à hauteur du 282 route de Genas.

La victime, qui serait scolarisée dans l'établissement évoqué, aurait été poignardée au niveau de l'aisselle lors d'une altercation à laquelle aurait participé au moins un autre individu, note Lyon Mag. Le directeur du lycée a rapidement alerté les secours et les forces de l'ordre entraînant une arrivée du Samu, des pompiers et de la police sur les lieux dans la foulée. Dans un état grave, la victime a été transportée en urgence absolue à l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. On ignore si le pronostic vital est engagé.

Un suspect en fuite

Selon la préfecture, auprès de l'AFP et dont Le Figaro se fait l'écho, l'agresseur aurait pris la poudre d'escampette. Une enquête a été ouverte pour "tentative de meurtre", a révélé le parquet de Lyon, relayé par France 3. "Les investigations, confiées à la DIPN du Rhône, se poursuivent activement pour déterminer les circonstances et mobiles de ces faits et en identifier le ou les auteurs", a complété le parquet.

Face au choc de cette affaire pour la communauté, "une cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique sera mise en place au sein de l'établissement" dès mardi, a annoncé la préfecture. Elle ajoute que "la police sera particulièrement présente aux abords de l'établissement" demain matin également.