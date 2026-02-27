Un week-end printanier se dessine en France, sauf dans ces départements

Le retour du beau temps et la douceur se prolongent ce week-end, surtout pour la journée de dimanche. Dans certains départements cependant, la grisaille aura toujours du mal à se dissiper.

L'ensoleillement commence à reculer ce vendredi 27 février. Une perturbation est arrivée par les côtes de la Manche et progresse dans le nord-ouest. Les pluies atteignent les Pays de la Loire et l'Ile-de-France, mais elles sont assez faibles. Les températures sont plus basses que la veille, mais la douceur persiste, particulièrement près des Pyrénées et dans le nord-est.

Samedi, le temps continuera dans la même lancée avec une légère perturbation atlantique qui traverse le pays, selon La Chaine météo. Les pluies seront toujours de faible intensité, mais le temps est très couvert sur la façade est du pays. Le ciel sera assez variable sur l'ensemble du pays, mais sans que l'ambiance ne soit trop désagréable grâce à la douceur. Il fera généralement entre 11 et 15 degrés l'après-midi.

© La Chaine météo

Dès dimanche, le soleil fera son retour. Pour le premier jour du mois de mars, le vent du sud va ramener les éclaircies. Le temps sera de nouveau très agréable, voire printanier dans les régions du sud. Un grand soleil est attendu du côté de Biarritz avec jusqu'à 19 degrés, de Bordeaux avec jusqu'à 17 degrés ou encore de Marseille jusqu'à 16 degrés. Les températures repartent donc à la hausse. L'ambiance printanière sera assez généralisée, même si sur le reste du pays les températures ne dépasseront pas les 15 degrés.

Quelques départements seront un peu à l'écart et pourraient encore connaitre des averses et du vent. Il s'agit principalement du Finistère et de la Manche. Sur le reste du bord de Manche, les nuages pourraient perdurer. Ce dernier week-end de départ en vacances sera donc en deux temps, mais sans perturbations trop actives et durables. En montagne, la neige fond sous 1500 mètres, mais les fortes épaisseurs accumulées restent favorables pour les skieurs.

Ce temps anticyclonique devrait en plus persister la semaine prochaine. "La semaine s'annonce bien plus douce que la normale, notamment l'après-midi. Des passages pluvieux sont attendus autour de la Méditerranée. Ailleurs, le temps est globalement sec et ensoleillé", prévoit Météo France. De quoi redonner le sourire après un mois de février qui a été le plus pluvieux des mois de février depuis 1959.