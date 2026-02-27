Après 8 ans d'absence, l'un des plus grands acteurs de notre époque sort de sa retraite et fait son retour au cinéma

L'un des plus grands acteurs de sa génération est de retour, après huit ans d'absence.

Chacun possède son panthéon personnel des plus grands acteurs et actrices. Mais certains noms reviennent très régulièrement dans la bouche des spectateurs, preuve qu'ils ont marqué durablement les esprits grâce à une carrière exigeante et des rôles marquants. Le cinéma anglophone compte, par exemple, des noms comme Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Al Pacino, Robert De Niro, Denzel Washington, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, mais surtout Daniel Day-Lewis.

Ce dernier est considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand acteur de sa génération. Âgé de 68 ans, il affiche une carrière émaillée de nombreux classiques et de performances intenses et monumentales : il fait sensation dans There Will Be Blood (2007), Gangs of New York (2002), Le dernier des Mohicans (1992), Lincoln (2012) et My Left Foot (1989). Il a été récompensé de trois Oscars du meilleur acteur (pour My Left Foot en 1989, There will be blood en 2007 et Lincoln en 2012) et avait aussi été nommé à trois reprises (pour Au nom du père en 1993, Gangs of New York en 2002 et Phantom Thread en 2017).

En 2017, après avoir achevé le tournage de Phantom Threads de Paul Thomas Anderson, le comédien décide de s'éloigner des plateaux de cinéma et de prendre sa retraite de comédien. A l'époque, son attachée de presse annonce dans un communiqué que "Daniel Day-Lewis ne travaillera plus en tant qu'acteur. Il est extrêmement reconnaissant envers tous ses collaborateurs et envers le public pour toutes ces années".

Mais huit ans plus tard, l'acteur rompt sa promesse et revient au cinéma, en octobre 2025, dans un nouveau film : Anémone. "Avec le recul, j'aurais mieux fait de me taire, c'est sûr", commente-t-il en 2025 dans une interview à Rolling Stone pour son retour. "Je n'ai jamais eu vraiment l'intention de prendre ma retraite, en vérité. J'ai juste arrêté de faire un travail particulier pour me consacrer à d'autres choses... Apparemment, on m'a accusé d'avoir pris ma retraite deux fois déjà. Je n'avais pas prévu de prendre ma retraite de quoi que ce soit !"

Il n'est pas étonnant que Daniel Day-Lewis soit sorti de sa retraite pour filmer Anémone : il s'agit d'une réalisation de Ronan Day-Lewis, fils de l'acteur et de Rebecca Miller. Dans ce drame, son paternel incarne un homme, exilé depuis 10 ans dans une forêt reculée d'Angleterre. Il a coupé totalement les ponts avec le monde et avec le reste de sa famille. Mais après une décennie d'absence et de silence, il décide de reprendre le contact, et se voit confronté à ses secrets, mais aussi à ses propres traumatismes.

Sorti en octobre 2025 aux Etats-Unis, Anemone n'a pas vraiment convaincu les critiques, malgré la présence des Day-Lewis devant et derrière la caméra : le long-métrage récolte la note de 53% de la part de la presse sur Rotten Tomatoes, et seulement 58% de la part du public. Si ce n'est pas grâce à ce rôle que l'acteur aura gagné sa septième nomination aux Oscars, on espère toutefois que ça lui aura donné envie de reprendre le chemin vers les plateaux de cinéma dans les années à venir. En attendant, Anemone sort en France le 4 mars 2026.