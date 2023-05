Economies d'énergie : votre récompense vous attend peut-être, voici la prime de l'État réservée aux meilleurs élèves

Certains clients TotalEnergies, Engie et EDF ayant réduit leur consommation électrique cet hiver vont bénéficier d'une prime pouvant atteindre 120 euros.

Vous pensez avoir réduit votre consommation d'électricité cet hiver ? Bonne nouvelle, vous avez de grandes chances d'obtenir une récompense ! Plusieurs fournisseurs ont proposé des offres diverses et variées pour vous permettre de réaliser de belles économies sur votre facture. Mais alors, êtes-vous éligible à ces primes ? Combien pouvez-vous espérer gagner grâce à vos efforts ? Quelles sont les conditions pour gagner le gros lot ? Tour d'horizon.

Avant toute chose, sachez que le dispositif "Bonus Conso" déployé par TotalEnergies concerne uniquement les clients ayant souscrit à un contrat en continu depuis la fin de l'année 2021, habitants au même logement pendant la période, et disposant d'un compteur Linky communicant. Aussi, les clients doivent avoir réduit leur consommation de plus de 5% pour obtenir le fameux bonus.

Au total, plus d'1,2 million de clients TotalEnergie sont concernés, pour un bonus moyen de 90 euros versé grâce à une remise sur la prochaine facture. Une remise qui vient s'ajouter aux économies déjà réalisées cet hiver. Pour certains, la consommation a même chuté de plus de 20%. Pour ces clients là, la prime versée par TotalEnergies sera plus conséquente : -120 euros sur la prochaine facture. Le géant de l'énergie promet aussi de verser une prime de 20 ou 30 euros à tous ses autres clients pour les remercier de leur fidélité.

Bonne nouvelle, les clients Engie ne devraient pas être en reste. Pour espérer une prime, il faut avoir participé au dispositif "Mon bonus Engie" et ses différents défis. Au total, 430 000 foyers sont éligibles à une prime Dans le même temps, EDF a également mis en place un dispositif de jeu pour les clients en offre de marché et membres du "club écoresponsable Oxygène". Résultat de l'opération ? Une carte cadeau de 75 euros si vous réduisez votre consommation électrique d'au moins 10% par rapport à l'hiver précédent. De quoi faire chuter le montant de votre facture en ces temps d'inflation galopante, et de hausse du prix de l'énergie.