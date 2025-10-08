Les retraités vont enfin savoir : c'est à cette date que la pension Agirc-Arcco sera augmentée

Les retraités du privé seront bientôt fixés : quelle sera la revalorisation de leur pension complémentaire Agirc-Arrco ?

L'échéance approche et elle sera de nouveau très attendue dans un contexte économique encore plombé par l'inflation des dernières années et par l'incertitude économique et politique du pays. Chaque année, les pensions complémentaires Agirc-Arrco des anciens salariés du secteur privé sont revalorisées pour tenir compte de l'évolution de l'inflation. Cette augmentation, qui concerne plus de 14 millions de retraités, a toujours lieu en novembre. A quelle date les retraités concernés verront-ils la différence sur leurs pensions complémentaires ?

La date est déjà connue. L'échéance est pour ce 1er novembre 2025, comme tous les ans. L'ampleur de l'augmentation est elle encore sujette à débat. Le taux définitif ne sera en effet connu que le vendredi 17 octobre 2025, date de la réunion du Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco.

Quel sera ce taux ? /algré une inflation contenue, estimée entre 0,9% et 1,3% par l'Insee et la Banque de France, la revalorisation des retraites complémentaires devrait suivre les règles prévues par l'accord interprofessionnel d'octobre 2023. Cet accord indexe la valeur du point Agirc-Arrco sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac, minorée de 0,4 point. Selon ces modalités, l'ajustement théorique des pensions se situerait donc entre +0,5% et +0,9%.

Petit bémol, le taux définitif peut encore évoluer. Les partenaires sociaux disposent en effet d'une marge de manœuvre de plus ou moins 0,4 point pour fixer la revalorisation finale, en fonction des résultats financiers du régime. Or, la situation de l'Agirc-Arrco apparaît favorable, avec des réserves atteignant 85,6 milliards d'euros fin 2024 et un excédent de 4,6 milliards. Certains syndicats comme la CGT comptent s'appuyer sur ces bons chiffres pour demander une augmentation au moins égale à l'inflation.

D'autres, comme la CFTC misent sur une augmentation moyenne. "Les pensions devraient être revalorisées autour de 0,6% au 1er novembre 2025", a ainsi confié Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC en charge des retraites, dans des propos repris par le site Capital. Elle rappelle que "ces chiffres se basent sur de premières projections, ils ne sont ni officiels ni définitifs". Que cela représentera-t-il sur le montant de votre retraite ?

Tout dépend évidemment de votre statut et du nombre de points Agirc-Arcco dont vous disposez. Prenons quelques exemples : une revalorisation de 0,6% apporterait un gain mensuel brut (avant CSG/CRDS) d'environ 4 pour une retraite totale de 1400€ dont 420€ de complémentaire et un peu moins de 7 euros pour 2300€ de pension dont 1150€ de complémentaire selon Capital. Les très petites pensions inférieures à deux points Agirc-Arrco ne verront en revanche quasiment aucun impact sur le montant de leurs pensions.

La décision finale sera donc prise le 17 octobre par le Conseil d'administration de l'Agirc-Arrco. Elle sera ensuite communiquée le 1er novembre et s'appliquera dès le versement du 3 novembre 2025, soit le premier jour ouvré du mois, le 1er novembre tombant cette année un samedi.