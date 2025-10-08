Bonne nouvelle pour les retraités : sans gouvernement, toutes ces taxes seront annulées en 2026

Tout le monde ne sera pas gagnant mais il ya des petits plus pour le budget des retraités.

La crise aura-t-elle un effet sur le budget des ménages ? Oui, mais il ne sera pas le même pour tout le monde ! En l'absence d'un gouvernement et de présentation d'un projet de loi de finances 2026 dans les délais (70 jours avant la fin de l'année), le scénario le plus probable est désormais le recours à une loi spéciale budgétaire qui reprendrait les crédits du budget 2025. Cette situation inhabituelle ne serait pas sans conséquences, notamment pour les retraités.

La première ne sera pas positive pour le budget des Français. La reprise des crédits du budget 2025 a un premier effet : l'absence d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Cette indexation est d'habitude reconduite année après année. Son absence en 2026 entraînerait mécaniquement des hausses d'impôts pour certains contribuables dont les revenus ont augmenté. C'est exactement ce qui s'était produit l'an dernier suite à la chute du gouvernement Barnier, avant qu'un nouveau budget rectificatif ne vienne annuler cette hausse. Mauvais nouvelle donc en vue pour les ménages imposables qui ont gagné un peu plus en 2025 qu'en 2024...

Mais le point le plus notable concerne bien les pensions de retraite du régime général, soit celles que touchent l'ensemble des retraités, hors régime complémentaire éventuel ! En effet, le Code de la Sécurité Sociale prévoit leur indexation automatique sur l'inflation en l'absence d'une loi de financement de la Sécurité Sociale disant le contraire. Ainsi, sans nouveau budget voté, les retraites seraient bien revalorisées au niveau de l'inflation, un montant sans doute supérieur à ce qui pouvait être prévu dans une Loi de finances visant à faire des économies. Ce serait donc du pouvoir d'achat en plus chaque mois pour les retraités.

Cette situation avantagerait donc les retraités, y compris les plus aisés qui étaient dans le viseur des précédents gouvernements. Un retour en arrière sur cette revalorisation par un futur gouvernement est toutefois en théorie possible via une loi de finances rectificative qui serait votée au cours de l'année 2026. Premier avantage, l'effet ne serait pas rétroactif et les augmentations sur les premiers mois de l'année 2026 seraient actées. Deuxième point, un retour en arrière avec une baisse des pensions au cours de l'année serait un dossier explosif et une annonce bien peu populaire pour un nouveau gouvernement à peine installé !

Dernière conséquence positive pour les retraités : le gel probable des franchises médicales, là aussi lié à l'absence de budget. Or les retraités sont les plus concernés par les hausses possibles de ces franchises, les frais médicaux des seniors étant plus importants. L'impact sur leur budget quotidien est donc frappant.

Tout le monde ne sera toutefois pas gagnant. Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, prévoyait avant de jeter l'éponge de mettre en place une contribution spéciale pour les retraités aisés. Elle visait à réduire le déficit du système de retraite Cette contribution permettait de faire passer le coût de 8 milliards à 6 milliards d'euros. Ce projet tombe à l'eau, ce qui fera le bonheur des retraités aisés, moins des plus modestes pour qui une revalorisation de 1% était prévue dans le même temps...