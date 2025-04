Impôt sur le revenu 2025 : ça débute dans quelques jours ! Les nouveautés de la déclaration

IMPOT SUR LE REVENU 2025. La campagne de déclaration de revenus débute dans quelques jours, avec quelques changements. Les infos.

Il est bientôt l'heure de s'y plonger. La Direction générale des Finances publiques a officialisé le calendrier de la déclaration de revenus. Au cours des prochaines semaines, 40 millions de Français sont appelés à remplir, en ligne ou en version papier, un formulaire indiquant l'ensemble de leurs revenus perçus, mais aussi certaines charges supportées au cours de l'année 2024. Gare à ne pas se tromper : seuls les éléments afférents à l'année dernière doivent être reportés sur la déclaration.

Cette année, deux changements significatifs sont à prendre en compte dans le formulaire. Ceux-ci concernent environ 5 millions de contribuables, au moins (lire plus bas). Pour eux, comme pour tous les autres, il faudra également bien veiller à respecter la calendrier fixé par la DGFiP, sous peine de recevoir une amende pour avoir rempli trop tard sa déclaration. Cela ne devrait pourtant pas prendre beaucoup de temps car la plupart des éléments sont déjà pré-remplis par l'administration.

La DGFiP n'a donc pas encore communiqué le calendrier exact pour déclarer ses revenus. Toutefois, au regard des dates qui sont habituellement retenues tous les ans, il est possible d'établir la période durant laquelle les Français seront appelés à remplir leur déclaration.

Comme pressenti via le calendrier 2025, la période déclarative s'ouvrira, pour tout le monde, le jeudi 10 avril, comme confirmé par Bercy à Actu.fr. Ensuite, la date limite va, comme tous les ans, varier en fonction des départements. Il est là aussi possible de l'estimer puisque cela reprend chaque année la même mécanique. Certains disposent de six semaines, d'autres de sept, et les derniers de huit semaines. Ainsi, voici comment devrait se présenter le calendrier 2025 de la déclaration de revenus en ligne :

Jeudi 10 avril : ouverture de la déclaration de revenus

Jeudi 22 mai, 23h59 : date limite pour les départements 1 à 19 et les non-résidents

Jeudi 29 mai, 23h59 : date limite pour les départements 20 à 54

Jeudi 5 juin, 23h59 : date limite pour les départements 55 à 976

Pour la déclaration de revenus en version papier, la date d'ouverture sera la même, possiblement le jeudi 10 avril, donc. Quant à la date limite, celle-ci pourrait être fixée au lundi 19 mai à 23h59, qu'importe le département. Il est de coutume que cette date limite soit quelques jours avant la première date limite de la déclaration en ligne.

Cette année, deux nouveautés apparaissent dans la déclaration de revenus. La première concerne environ 5 millions de contribuables et ne doit pas être prise à la légère. Il s'agit d'un changement sur le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

Lorsque l'on emploie une nounou à son domicile, une assistante pour du soutien scolaire un jardinier ou encore une aide aux personnes âgées ou handicapées, les dépenses sont à indiquer dans la case 7DB, "Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile." Grâce à ce dispositif, la moitié de la somme est déduite des impôts. Jusqu'ici, cela n'était que déclaratif. Le fisc ne procédait pas systématiquement à un contrôle.

Désormais, la règle a changé. A partir de la déclaration d'impôts d'avril 2025, les Français qui ont recours à ce dispositif devront obligatoirement détailler, dans une case, la nature de l'organisme, la personne ou l'entreprise qui a été rémunérée, ainsi que le détail des prestations effectuées, tout en conservant, chez soi, les justificatifs. Ne pas le faire empêchera l'application du crédit d'impôt.

Autre changement, plus marginal. Celui-ci concerne certains locataires. Une partie loue un bien en guise de résidence secondaire. A compter de cette année, ceux dans ce cas devront déclarer aux impôts l'identité de leur propriétaire et les caractéristiques du logement (adresse, surface…), sans préciser le montant du loyer. Le fisc ne prévoit toutefois pas d'amende si la déclaration n'est pas effectuée.

Une fois votre déclaration de revenus remplie, le site des impôts générera automatiquement un "avis de situation déclarative à l'impôt 2025 sur les revenus 2024." Il s'agit d'un premier avis d'imposition, qui ne prend en compte que les éléments que vous avez déclaré. L'avis d'imposition définitif arrivera entre fin juillet et début août pour les déclaration en ligne et entre début et fin août pour les déclarations papier.