Taxe foncière 2025 : elle arrive et elle augmente ! Qui la reçoit ce lundi 25 août ?

TAXE FONCIERE 2025. Les premiers avis de taxe foncière sont envoyés ce lundi 25 août 2025. Pour qui ? Quel montant et quelle augmentation ? Tout savoir grâce à notre article dédié.

Elle est peut-être déjà arrivée ! Comme chaque année, la rentrée rime avec taxe foncière, et ce lundi 25 août, les propriétaires n'échappent pas à la règle. En effet, les premiers avis de taxe foncière sont envoyés ce lundi 25 août pour le format papier. Suivra la date clé du 28 août pour les contribuables non mensualisés et le 20 septembre pour ceux qui ont opté pour la mensualisation. De plus, si vous avez opté pour l'avis en ligne, un mail vous est adressé pour vous informer de sa mise à disposition dans l'onglet "Documents" de votre espace Particulier.

Pour rappel, la taxe foncière est un impôt local payé par les propriétaires de biens immobiliers, qu'il s'agisse de logements, de terrains ou de locaux professionnels. Elle est due chaque année et s'applique aussi bien aux résidences principales que secondaires. Son montant, lui, est calculé selon une obscure formule vieille des années 1970. Mais tous les ans, la facture augmente. En 2025, la note sera, au minimum, plus élevée de 1,7% par rapport à 2024. Après deux années d'augmentations vertigineuses, cela va offrir un peu de répit aux propriétaires concernés.

La taxe foncière est un impôt dû par les propriétaires. Il peut être un particulier, une entreprise ou encore une personne morale. Attention, deux types de propriétés sont assujetties à cet impôt. Les propriétés bâties : il s'agit essentiellement des locaux d'habitation, des sols des bâtiments, des parkings et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate à ces constructions. Puis, les propriétés non bâties (étangs, marais salants, mines...). Ici, la taxe est due par le propriétaire ou usufruitier : droit d'utiliser un bien et d'en percevoir des revenus locatifs, sans pouvoir en disposer, notamment la vente d'un terrain, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est encaissée par la collectivité territoriale (commune ou EPCI, EPCI, Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre), sur le territoire de laquelle le terrain est situé. Il existe des exonérations permanentes ou temporaires (sous conditions).

La Direction générale des Finances publiques a d'ores et déjà prévu le calendrier de la taxe foncière. Les dates d'envoi des avis (postaux ou numériques) ainsi que celles de paiement ont été arrêtées par la DGFiP. Elles différent en fonction du mode de règlement choisi par le propriétaire :

Entre fin août et fin septembre 2025 : réception de l'avis de taxe foncière par voie postale, si tel a été le choix du contribuable non-mensualisé

: réception de l'avis de taxe foncière par voie postale, si tel a été le choix du contribuable non-mensualisé Fin août 2025 : mise en ligne de l'avis de taxe foncière pour les contribuables non-mensualisés

: mise en ligne de l'avis de taxe foncière pour les contribuables non-mensualisés Entre mi-septembre et début octobre 2025 : réception de l'avis de taxe foncière par voie postale, si tel a été le choix du contribuable mensualisé

: réception de l'avis de taxe foncière par voie postale, si tel a été le choix du contribuable mensualisé 3e semaine de septembre 2025 : mise en ligne de l'avis de taxe foncière pour les contribuables mensualisés

: mise en ligne de l'avis de taxe foncière pour les contribuables mensualisés mi-octobre 2025 : date limite de paiement par courrier

: date limite de paiement par courrier 3e semaine d'octobre 2025 : date limite de paiement en ligne

: date limite de paiement en ligne Fin octobre 2025 : date du prélèvement effectué par les impôts

Un conseil, réglez sans tarder votre dû. En cas de retard de paiement, vous vous exposez en effet à une majoration de 10% du montant de l'impôt local. "La pénalité s'applique si vous n'avez pas payé votre impôt dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement", indique-t-on sur le site service public.

Sachez qu'il est tout à fait possible de mensualiser le paiement de vos impôts locaux, dont la taxe foncière. Attention toutefois, pour cela, il est nécessaire d'avoir un compte bancaire ou un livret A, domicilié en France ou à Monaco. Vous avez la possibilité de mensualiser votre taxe foncière jusqu'au 30 juin pour le paiement de vos impôts locaux de l'année en cours. Rappelons que la mensualisation ne vaut que pour l'année suivante. L'impôt de l'année en cours, lui, doit être réglé via un autre moyen de paiement.

Chaque année, la hausse de la taxe foncière est, a minima, liée à l'inflation de l'année précédente. Ainsi, il est d'ores et déjà acté qu'en 2025, toutes les taxes foncières augmenteront de 1,7% (inflation de 2024). Voici concrètement comment cela va se traduire pour votre portefeuille :

Montant 2024 Montant 2025 500€ 508,50€ 800€ 813,60€ 1000€ 1017€ 1500€ 1525,50€ 2000€ 2034€

Toutefois, la hausse peut être encore plus importante car les villes et/ou intercommunalités peuvent décider d'augmenter plus significativement la taxe foncière (lire plus bas). Elles disposent jusqu'au 15 avril 2025 pour le décider. La taxe foncière pourrait donc, dans certaines communes, être bien plus importantes que les montants inscrits dans le précédent tableau.

Compte-tenu de la complexité de la méthode de calcul de la valeur locative, il n'existe pas de simulateur en ligne. En revanche, il est possible de se faire une idée du montant à payer en prenant tout d'abord en compte la hausse mécanique de la valeur locative définie à partir de la hausse nationale annoncée.

Dans notre simulateur ci-dessous, il suffit d'inscrire le montant payé en 2024 puis de cliquer sur "Calculer". Une évaluation du montant à payer en 2025 s'affichera alors.

La taxe foncière est calculée à partir du loyer annuel théorique (valeur locative) que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée. Ce montant est diminué de 50% (appelé revenu cadastral). Le résultat sert de base de calcul de la taxe foncière. Cette base est calculée à partir des conditions du marché locatif de… 1970 et prend en compte une dizaine de critères !

Compte-tenu de l'ancienneté de la formule, le gouvernement procède depuis 2018 a un rattrapage. Cette base augmente depuis chaque année par rapport à l'indice des prix à la consommation indiqués au mois de novembre précédant la taxation. En 2025, la hausse de la base est donc calculée sur la hausse annuelle des prix enregistrée en novembre 2024. Il ne s'agit pas ici du montant à payer.

La taxe à régler prend en compte d'autres paramètres. En France, le propriétaire ne paie la taxe foncière qu'à un seul organisme : le fisc. Pourtant, plusieurs administrations et services se partagent le montant : la ville et l'intercommunalité. Une partie sert également à payer les travaux sur la route prévus par la région, l'enlèvement des ordures ménagères, ainsi que la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Chaque année, chacun de ces organismes vote un taux de prélèvement de la taxe foncière lui revenant. Ainsi, il faut multiplier la base avec chaque taux décidé et faire la somme des résultats obtenus pour obtenir le montant de la taxe foncière. Enfin, il faut ajouter les frais de gestion de la fiscalité locale perçus par l'Etat.

Prenons un exemple simple :

Valeur locative estimée par l'Etat : 5000€

Revenu cadastral : 2500€ (5000€ abaissés de 50%)

Taux de la commune : 25%, soit 625€ (25% de 2500€)

Taux de l'intercommunalité : 5%, soit 125€ (5% de 2500€)

Taxes spéciales : 0,5%, soit 12,5€ (0,5% de 2500€)

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 5%, soit 125€ (5% de 2500€)

Taxe GEMAPI : 1%, soit 25€ (1% de 2500€).

Montant total de la taxe foncière : 912,50€

Toutes les strates administratives jouent donc un rôle dans le montant à régler de la taxe foncière, de la commune à l'Etat.

Pour faire passer cette douloureuse, un dispositif est mis en place par les fisc, permettant aux ménages s'acquittant de cet impôt de faire passer la pilule plus en douceur. Il est en effet possible de payer une partie de la taxe foncière chaque mois grâce à la mensualisation. Comme pour l'électricité par exemple, une somme est versée à date fixe mois après mois à la Direction générale des finances publiques (DGFiP), permettant de lisser le paiement sur l'année.

Pour payer en plusieurs fois sa taxe foncière 2025, il est possible de mettre en place la mensualisation jusqu'au 30 juin 2025. Dès qu'elle est activée (uniquement sur le site impots.gouv.fr), le premier prélèvement est effectué le mois suivant.

Comment cela fonctionne-t-il, puisque le montant du foncier concerne l'année passée et non l'année à venir ? Là encore, c'est comme pour l'électricité. A partir du mois de janvier, et pendant dix mois (le foncier n'est prélevé qu'entre janvier et octobre), vous paierez un dixième du montant de la taxe foncière de l'année précédente. Cependant, lorsque le montant pour l'année en cours est dévoilé, une régularisation est mise en place sur la fin d'année.

Prenons un exemple. En 2024, votre taxe foncière était de 1000€. Vous mettez en place la mensualisation. A partir du mois de janvier, vous allez verser 100€ au fisc, tous les mois. Fin juillet 2025, l'annonce tombe (il ne s'agit là que d'un exemple) : la taxe foncière augmente de 10% pour vous et vous devez vous acquitter de 1100€pour l'année 2025. Comme entre janvier et octobre vous aurez réglé 1000€ au fisc, 100€ vous seront ensuite prélevés en novembre pour arriver au total des 1100€ dus. Un système qui permet de mieux maîtriser son budget.

Quasiment tous les propriétaires de biens immobiliers sont redevables de la taxe foncière. Toutefois, quelques exceptions existent et permettent d'obtenir une exonération. Pour une exonération totale en tant que contribuable, plusieurs situations existent. Etre bénéficiaire de l'AAH, avoir plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ou enfin, être titulaire de l'ASPA ou de l'ASI. Pour l'exonération qui porte sur les biens, les logements neufs sont concernés pour une durée de 2 ans. Les logements anciens ayant fait l'objet de travaux dans le but de réaliser des économies d'énergie peuvent bénéficier d'une exonération de taxe foncière pendant 5 ans. Enfin, les constructions neuves à usage de résidence principale financées à 50% par des prêts aidés par l'Etat bénéficient eux d'une exonération de 10 ans.

Gardez à l'esprit que votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un certain seuil. Vous devez également respecter des conditions dites de cohabitation, expliquées ici. Comme le rappelle Le Particulier, l'exonération ne s'applique par à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), figurant sur votre avis d'imposition. Et concernant les biens ? Toute construction nouvelle ou ajout de construction permet de bénéficier d'une exonération de la taxe foncière durant 2 ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit la fin des travaux.

Dans le détail, il faut réaliser une déclaration auprès de votre centre des finances publiques, dans les 90 jours après la fin des travaux. Pour rappel, il s'agit de la déclaration H1 pour une maison et H2 pour un appartement. Les bâtiments ruraux à usage agricole ne sont pas concernés la taxe foncière. Sachez que certaines collectivités permettent de ne pas être assujetti à la taxe foncière. C'est le cas si votre logement est économe en énergie et que vous avez réalisé des travaux en ce sens (ce qui peut donner lieu à une exonération partielle ou totale durant 5 ans) ou s'il est exposé à des risques particuliers par exemple. Pour connaître les exonérations de taxe foncière propres à votre commune, il convient de se renseigner auprès de son centre des finances publiques.

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans et de moins de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, vous pouvez bénéficier d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière et ainsi profiter d'une réduction de 100 euros. Attention, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser un seuil. Le dégrèvement est appliqué d'office par le fisc. Sous conditions de revenus, un contribuable redevable de la taxe foncière peut bénéficier d'un plafonnement.

"Ce dispositif permet aux contribuables concernés de bénéficier d'un dégrèvement de leur cotisation de taxe foncière supérieure à 50 % de leurs revenus", précise Bercy sur son site. Vous devez adresser une demande de plafonnement, en remplissant le formulaire n°2041-DPTF-SD, ici. Sachez qu'il est aussi possible d'obtenir une réduction de la taxe foncière si votre bien immobilier, appartement ou maison, est inoccupé. Attention, vous devrez fournir des justificatifs à l'administration fiscale