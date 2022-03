RSA : contrepartie, formations, ateliers... Que veut faire Macron ?

RSA. Le porte parole du Gouvernement Gabriel Attal a précisé ce vendredi quelles seraient les modalités de la contrepartie exigée en retour du versement du RSA. Une mesure qui entrerait en vigueur, si Emmanuel Macron venait à briguer un second mandat en avril prochain.

[Mis à jour le 25 mars 2022 à 09h45] "Chez les bénéficiaires du RSA, au bout de 7 ans, seulement 1/3 ont retrouvé un emploi". La déclaration est signée du porte-parole du Gouvernement Gabriel Attal, ce vendredi 25 mars au micro de France Info. Cette intervention vient justifier le choix d'Emmanuel Macron qui, en cas de réélection, souhaite conditionner le versement du RSA à un minimum d'activité. Cette contrepartie souhaitée par le candidat LREM a pour objectif de mener vers l'insertion et l'emploi. Elle devrait être de 15 à 20 heures par semaine. "Aujourd'hui, certaines personnes qui sont depuis longtemps au RSA n'arrivent plus à sortir de cette situation. Parce qu'il y a un effet de désocialisation" déclarait Richard Ferrand au micro de France Inter, mercredi 23 mars. Pour y remédier, Emmanuel Macron souhaite donc imposer une contrepartie au versement du RSA. Voici les différentes formes qu'elle pourrait prendre :

Ateliers de préparation d'un CV

Formations

Mises en situation professionnelles

Immersions en entreprises ou collectivités locales

Invité au micro d'RMC lundi 21 mars, le président du groupe LREM Christophe Castaner insistait sur le souhait du gouvernement de favoriser l'insertion des plus modestes : "Il faut donner les moyens de l'émancipation. L'idée est de refaire vivre l'insertion pour atteindre le plein emploi." Attention, les situations particulières seront étudiées, et la stratégie du Gouvernement, en cas de réélection d'Emmanuel Macron devrait plutôt être du cas par cas. Une mère célibataire avec trois enfants à charge, par exemple, pourrait bénéficier d'un traitement différent qu'un jeune à la recherche d'un emploi. Le RSA dont le montant atteint 565,34 euros en France repose sur une logique de "droits et de devoirs" selon Gabriel Attal. Une idée basée sur le système du contrat engagement jeune qui permet d'accompagner des jeunes éloignés de l'emploi avec des formations, alternances et mises en situation. Un dispositif soumis à des conditions de ressources, d'assiduité, et d'acceptation des offres d'activité faites.

Le revenu de solidarité active (RSA) représente un revenu minimum pour les personnes qui ne travaillent pas. C'est un dispositif d'accompagnement social, et professionnel pour faciliter l'accès à l'emploi ou consolider certaines capacités professionnelles quand on ne tire pas, ou peu de ressources de son activité. Ce RSA repose sur un système simple de droits et de devoirs. Le droit à un revenu minimum ou à un complément de revenu d'abord. Ensuite, le devoir de rechercher un emploi, ou d'auto entreprendre des actions en faveur de sa réinsertion. Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle. Vous n'avez pas à déclarer le revenu de solidarité active, il n'est pas imposable.

Plusieurs associations réclament depuis plusieurs mois déjà des conditions plus avantageuses, notamment pour les jeunes actifs. A titre indicatif, le RSA peut concerner des jeunes actifs - on parle alors de RSA jeune pour les moins de 25 ans -, mais ils doivent justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle, hors stage. C'est la raison pour laquelle de très nombreux jeunes se retrouvent exclus de facto. Le gouvernement, lui, a préféré revoir la garantie jeune universelle, la baptisant contrat d'engagement jeune.

Dans les faits, la caisse des allocations familiales (CAF) prend en compte les ressources de votre foyer ainsi qu'un montant forfaitaire qui varie en fonction de la composition de votre foyer le nombre d'enfants à charge. Vous vivez seul ? Dans ce cas, le montant forfaitaire du RSA atteint 565,34 euros. Vous êtes actuellement en couple ou en famille monoparentale ? Voici les montants forfaitaires du RSA - celui qui va donc servir de base de calcul aux allocations familiales, il ne s'agit pas du montant définitif - depuis le 1er avril :

Nombre d'enfant/personne à charge Personne seule Parent isolé Femme enceinte isolée 725,97 1 848,02 967,96 2 1 017,63 € 1 209,95 € Par enfant ou personne à charge supplémentaire 226,13 241,99

Nombre d'enfant/personne à charge Montant 0 848,02 € 1 1 017,63 € 2 1 187,23 € Par enfant ou personne à charge supplémentaire 226,13 €

Concernant les revenus pris en compte par la CAF, elle étudie les ressources perçues au cours des trois derniers mois pour ensuite établir une moyenne. Quelles sont les ressources prises en compte ? Ayez à l'esprit que les allocations chômage, les indemnités journalières de la Sécurité sociale, les allocations logement et les prestations familiales sont notamment prises en compte. La caisse des allocations familiales a ainsi établi un forfait logement selon le nombre de personnes qui composent votre foyer :

Si vous êtes seul il atteint 67,84 €

Si vous êtes deux, il s'établit à 135,68 €

A partir de trois personnes composant le foyer, il grimpe à 167,91 €.

Inévitablement, ce forfait logement réduit le montant de la prestation sociale.

Pour obtenir ces prestations sociales, vous avez trois possibilités : à votre demande par Internet sur le site de la CAF, remplir un formulaire auprès de votre caisse des allocations familiales ou du CCAS par exemple, ou encore d'adresser le formulaire par courrier correspondant à votre caisse. Le formulaire Cerfa numéro 15481 est disponible ici. Vous vous interrogez sur sur les pièces à fournir ? Voici la liste :

Un relevé d'identité bancaire

Une déclaration de grossesse si vous attendez un enfant

La photocopie de votre carte d'identité ou passeport ainsi que votre titre de séjour si vous n'êtes pas de nationalité française

Retrouvez l'intégralité des pièces à fournir en page sept du formulaire Cerfa.

Il faut résider en France de manière stable, effective et être âgé d'au moins 25 ans. Les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés ne sont pas éligibles au RSA. Les parents isolés font exception. Le RSA ne peut pas non plus concerner les personnes en congé parental, en congé sans solde ou en congé sabbatique. Vous n'êtes pas de nationalité française ? Dans ce cas, vous devez remplir un certain nombre de conditions de séjour.

Si vous êtes européen, vous devez être détenteur d'un droit de séjour en France et vivre depuis au moins trois mois lors de votre demande ou avoir un travail déclaré en France et être, soit sans emploi, soit en arrêt maladie, soit en formation professionnelle. Si vous n'êtes pas européen, vous devez posséder un titre de séjour permettant de travailler en France depuis au moins cinq ans, ou détenir la carte de résident ou avoir le statut de réfugié ou être reconnu comme apatride.

La Caisse des allocations familiales a mis à disposition des utilisateurs un simulateur sur son site Internet, à l'adresse suivante : http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation. Si vous percevez déjà une prestation familiale de la CAF, vous êtes invité à vous connecter à votre espace personnel grâce à votre numéro d'allocataire. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'utiliser un simulateur. Ayez à l'esprit que vous devrez en amont disposer de plusieurs informations (nombre de personnes dans le foyer, ressources des 3 derniers mois...).

Ce dispositif désigne le revenu de solidarité active destinée aux parents isolés. Est considéré comme parent isolé une personne célibataire, divorcée, séparée ou veuve qui a des enfants à charge. Le montant forfaitaire est majoré lorsque vous déclarez une grossesse ou la naissance d'un enfant ou la prise en charge d'un enfant ou une séparation. La majoration ne peut pas durer plus de 12 mois.

Jusqu'en 2016, l RSA existait sous deux formes différentes. Le RSA socle et le RSA activité. Depuis 2016, le RSA activité a été justement remplacé par la prime d'activité. Concernant le RSA socle, il est maintenu jusqu'en 2022. Au 1er avril 2021, le montant forfaitaire du RSA socle était de 565,34 euros.

Pour disposer de ce RSA socle, il ne faut disposer d'aucune ressource, ou très peu. En tant qu'autoentrepreneur ou travailleur à mi-temps, il est impossible de bénéficier du RSA socle. Les personnes n'exerçant aucune activité ou n'ayant plus droit au chômage sont par exemple éligibles. Voici les conditions pour y accéder :

Toutes les personnes de plus de 25 ans.

Tous les Français et étrangers de l'Union Européenne, s'ils possèdent un titre de séjour, et hors Union Européenne s'ils résident sur le territoire depuis 5 ans et de manière régulière.

Etre résident français (avoir une adresse postale) et ne pas effectuer de séjour hors de la France pendant une période supérieure à trois mois.

Ne bénéficier d'aucune ressources

Qui est concerné par le RSA jeune ?

Les jeunes âgés de moins de 25 ans ne peuvent pas percevoir le revenu de solidarité active. Il existe toutefois un dispositif de RSA réservé aux jeunes actifs, le RSA jeune. Un jeune âgé de 18 à 25 ans qui peut justifier d'une certaine durée d'activité professionnelle (activité salariée ou non, heure d'activité accomplie durant une période de chômage, d'activité accomplie dans le cadre d'un contrat de volontariat dans l'armée) peut la percevoir. Comme pour le RSA classique, il faut résider en France de manière stable et effective. Attention, les périodes de chômage indemnisé et de stage ne sont pas considérés aux yeux de la CAF comme des périodes d'activité.

La formule de calcul est identique à celle du revenu de solidarité active dit classique. La demande de RSA jeune actif ne peut être faite en ligne sur le site de la CAF. Vous devez l'effectuer soit directement auprès de votre CAF sur place, soit par courrier. En tant que jeune actif, vous devez adresser deux formulaires : le formulaire n°15481 (ou n°15482 si vous êtes non salarié) et le cerfa n°14130.

La période de référence est le trimestre précédant la réception du RSA. Quand votre dossier sera examiné, vous recevrez une notification d'attribution pour une période de trois mois. Vous devez donc déclarer vos ressource chaque trimestre à la CAF. Le RSA est versé à partir du 1er jour du mois pendant lequel vous avez déposé votre demande. Son versement, lui, est mensuel, à terme échu par votre CAF pendant une période de trois mois, validée par la CAF.

Lorsque les ressources de votre foyer sont inférieures à 500 euros par mois, vous devez impérativement répondre à une obligation de recherche d'emploi. Les obligations sont inscrites dans votre projet personnalisé d'accès à l'emploi que vous avez établi avec votre conseiller pôle emploi. Pour rappel, il n'est pas possible de refuser plus de deux offres raisonnables d'emploi.

La CAF dénombre trois situations dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être suspendu. En voici le détail :

Vous n'avez pas respecté vos obligations de recherche d'emploi si vous êtes demandeur d'emploi, voire si vous êtes radié de Pôle emploi de la liste de demandeurs.

Vous êtes hospitalisé dans un établissement de santé depuis plus de 60 jours ou bénéficiez d'une prise en charge de l'assurance-maladie : une réduction du RSA de 50 % s'applique.

Vous êtes incarcéré depuis plus de 60 jours : dans ce cas, la prestation sociale est suspendue.

Ayez à l'esprit que la CAF est en droit de vous réclamer des allocations de RSA versées et auxquelles vous n'aviez pas le droit durant deux ans.