Budget 2026 : des impôts qui augmentent et de nouvelles taxes, mais la taxe Zucman écartée ?

L'examen du budget 2026 se poursuit à l'Assemblée nationale, toujours sur le volet "recettes" qui concerne les impôts. Les députés ont adopté plusieurs mesures fiscales, mais ont aussi rejeté certaines hausse d'impôts. La taxe Zucman n'a pas encore été débattue, mais elle ne convainc toujours pas.

La France aura-t-elle un budget 2026 ? Le Parlement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer un projet de loi de finances (PLF) et un projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) mais le pari est loin d'être gagné. Les parlementaires s'attaquent d'abord au volet "recettes" du PLF qui définit les mesures fiscales et autorise la perception des impôts, étudié à l'Assemblée nationale depuis le 24 octobre, avant de le voter le 4 novembre. Ils auront ensuite à débattre du volet "dépenses" du PLF concernant les charges de l'Etat du 12 au 24 novembre. Entre temps doivent se tenir les discussion sur le PLFSS qui est déjà étudié en commission des Affaires sociales, mais doit être examiné dans l'hémicycle entre le 4 et le 12 novembre. C'est ce texte qui permettre de voter ou non la suspension de la réforme des retraites.

Pour le budget 2026, le gouvernement ambitionne de réduire d'économiser 31 milliards d'euros pour réduire le déficit public à 4,7% du produit intérieur brut (PIB). Un objectif qui passe par deux étapes : la récolte de 14 milliards d'euros avec le volet "recettes" du PLF, donc des augmentations d'impôts, et l'économie de 17 milliards via le volet "dépenses". Le gouvernement a toutefois laissé une petite marge de manoeuvre aux négociations à l'Assemblée, tant que le déficit reste inférieur à 5 % du PIB. Les députés ont d'ailleurs rejeté plusieurs mesures devant entrainer des hausses d'impôts, mais ont adopté d'autres mesures prolongeant certaines mesures et rabotant des avantages fiscaux.

La hausse généralisée de l'impôt sur le revenu retoquée

Alors que le gouvernement prévoyait dans le budget 2026 une année blanche, soit la non-indexation du barème de l'impôt sur l'inflation, une majorité des députés à l'Assemblée nationale a voté contre. Le barème de l'impôt ne sera donc pas gelé, mais indexé sur l'inflation à 1,1%. C'est le chef des députés LR Laurent Wauquiez qui avait proposé cet amendement. Ce gel était très critiqué, puisqu'il aurait mécaniquement augmenté le montant de l'impôt sur le revenu pour la quasi-totalité des ménages. Certains foyers fiscaux ayant connu une hausse de revenus auraient même été susceptibles de changer de tranche et de payer plus d'impôts. Par ailleurs, 200 000 foyers fiscaux se trouvant dans la première tranche, et donc non-imposables, risquaient de devoir payer des payer impôts en cas de gal du barème.

Certains retraités devraient toutefois être concernés par une hausse d'impôts, selon la copie du gouvernement. Les personnes à la retraite qui bénéficient d'un abattement fiscal de 10 % au titre des frais professionnels doivent voir ce dernier remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000€. Un changement permettant d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités les moins aisées, en augmenter l'effort demandé à tous les autres. La mesure avait été retoquée par un amendement soutenu par la majorité de l'opposition en commission.

De nouvelles taxes et des avantages rabotés

Si la hausse de l'impôt sur le revenu a été revue par les délutés, les ménages risquent tout de même de perdre en pouvoir d'achat à cause de la suppression de 23 niches fiscales, sur les 474 existantes. Si la suppression de certaines des niches visées, jugées obsolètes, inefficaces ou touchant trop peu de personnes, ne devrait pas faire polémique, d'autres suppressions vont avoir des conséquences directes sur les Français. Voici quelques exemples :

La fin de la réduction d'impôt sur les frais de scolarité dans le secondaire et le supérieur

La baisse ou la fin de l'exonération des cotisations pour les apprentis

La hausse des charges patronales de 8% sur les avantages en nature comme les tickets-restaurants ou les chèques-vacances.

La réduction progressive de l'avantage fiscal sur les biocarburants comme le E85

La fiscalisation des indemnités journalières des affections longue durée.

A noter que les deux dernières mesures avaient été supprimées du budget 2026 en commission des finances. Les Français concernés vont devoir renoncer à ces avantages et en parallèle, ils vont voir de nouvelles taxes apparaître. La copie du budget 2026 table notamment sur trois nouvelles taxes : celle visant les petits colis, d'une valeur inférieure à 150€, en provenance d'un pays hors de l'Union européenne qui s'élèveront à 2€ par article ; celle sur le vapotage taxant de 30 à 50 centimes chaque flacon de 10 ml selon le taux de nicotine ; et celle sur les emballages plastiques non recyclés que s'élèveront à 30€ par tonne en 2026, et progresseront tous les ans jusqu'à atteindre les 150€ par tonne en 2030.

Un non définitif à la Taxe Zucman ?

Alors que le gouvernement passe par l'impôt pour récupérer des milliards d'euros de recettes, le gauche souhaite faire peser plus de mesures fiscales sur les plus riches, d'où la proposition sur la taxe Zucman. Cet impôt, pensé par l'économiste Gabriel Zucman, vise l'imposition à 2% des Français ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, soit environ 1800 personnes. Face au rejet de la mesure en commission des finances, le PS a proposé une "taxe Zucman ligth", c'est-à-dire une version allégée qui prévoit de taxer de 3% les personnes domiciliées en France dont la patrimoine excède 10 millions d'euros, en excluant les entreprises innovantes et familiales pour coller au ligne rouge du camp présidentiel.

Mais la "taxe Zucman light" perd en efficacité aux yeux des partis de gauche et ne convainc pas le centre, la droite ou l'extrême droite. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a assuré sur BFMTV que le gouvernement est opposé à cette mesure : "Quand ça touche à l’appareil productif, aux usines, aux grandes start-up, au travail ou à l’emploi, nous serons contre". Le ton est le même du côté de LR et du RN. Le texte n'a donc aucun chance d'être adopté à l'Assemblée nationale.

Des impôts et des taxes opposés aux plus hauts revenus

Plusieurs impôts et taxes concernant uniquement les Français les plus aisés ont été annoncés et/ou prolongés à l'occasion du budget 2026. Certaines mesures sont en bonne voie pour être validées à l'Assemblée nationale, mais d'autres sont susceptibles d'évoluer, comme la nouvelle taxe visant les holdings patrimoniales, proposée par le gouvernement en alternative à la taxe Zucman.

La création d' une taxe sur les holdings patrimoniales qui sont parfois utilisées par les plus fortunés pour contourner l'impôt. Cette taxe vise à faire échec à ces stratégies de contournement par la thésaurisation de revenus. Une mesure présentée comme une lutte contre l'optimisation fiscale par Sébastien Lecornu durant son discours de politique générale. En commission, cette taxe a été supprimée et remplacée par erreur par une taxe sur les holdings patrimoniales devant être récoltée uniquement à la mort du propriétaire. Certains députés croyaient compléter le dispositif et non le remplacer. L'erreur ne devrait pas se reproduire dans l'hémicycle.

Durant les débats en commission des finances, certains impôts concernant les plus hauts revenus avaient été ajoutés par des amendements. Ces taxes visaient notamment les Français bénéficiant d'optimisation fiscale à l'étranger. Elles ne sont pas présente dans la version du PLF examinée à l'Assemblée, mais elles pourraient de nouveau être ajoutées.

La création d'un impôt pour les Français aux hauts revenus expatriés dans des paradis fiscaux a été proposée par un amendement de LFI et votée. Il s'agit d'une contribution sur "les plus hauts revenus", soit à partir de 230 000€ environ, en cas de départ vers un pays à la fiscalité généreuse. Pour déterminer les paradis fiscaux concernés par la taxe, il est proposé de retenir les pays "pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40% à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine". A noter que l’impôt payé auprès du pays de résidence pourrait être déduit de l’impôt français.

Une baisse d'impôt pour les entreprises

Si les augmentations de taxes ou d'impôts sont nombreuses dans la copie du budget, les baisses de charges sont nettement moins présentes. Une seule mesure fiscale significative prévoit une baisse de l'impôt pour les entreprises, notamment de l'impôt de production ou cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet impôt, qui "pèse sur la production de nos petites et moyennes entreprises" selon Sébastien Lecornu, baissera avant d'être définitivement supprimé en 2028, soit deux ans plus tôt que prévu. "Afin de soutenir la dynamique de réindustrialisation française et d'accompagner nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire, il est proposé de reprendre, dès 2026, la suppression progressive de la CVAE", indique le projet de loi de finances. Le gouvernement estime que cette baisse se traduirait par 1,3 milliard d'euros de recettes en moins.