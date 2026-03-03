Taxés pour avoir bien travaillé : les salariés vont devoir déclarer cette prime aux impôts, c'est la nouveauté de 2026

Cette prime était exonérée d'impôts jusque-là : c'est fini et il faudra désormais bien la déclarer au fisc.

C'est une prime qui récompense le travail et la fidélité d'un salarié envers une entreprise ou un secteur d'activité... mais qui sera dorénavant taxée ! Un petit point passé relativement inaperçu lors des innombrables débats sur la Loi de finances 2026 a bien été acté. Il est même écrit noir sur blanc dans le texte publié au Journal officiel le 19 février dernier. On peut y lire la mention suivante : Article 17, "Le code général des impôts est ainsi modifié : Le 6° de l'article 157 est abrogé".

Cela ne vous dit rien ? C'est bien normal car il concerne une prime plutôt obscure. On ne parle pas là des primes exceptionnelles, des primes annuelles, du 13e mois ou encore des dispositifs d'intéressement et de participation qui viennent compléter la rémunération. Toutes sont déjà soumises à l'impôt sur le revenu.

Une prime reste toutefois moins connue car plus individuelle et réservée à un type particulier de salariés ayant fait preuve d'une longue fidélité professionnelle. Il s'agit de la gratification versée à l'occasion de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, une distinction qui récompense les employés.

S'il s'agit d'une distinction honorifique, elle peut être demandée par tout salarié qui remplit des conditions d'ancienneté de service. Les services pris en compte pour le calcul de l'ancienneté peuvent avoir été effectués auprès d'un nombre illimité d'employeurs, à l'exception des périodes de chômage qui ne comptent pas dans ce calcul. Cette médaille comprend quatre échelons selon l'ancienneté : la médaille d'argent après vingt ans, la médaille de vermeil après trente ans, la médaille d'or après trente-cinq ans et la grande médaille d'or après quarante ans de carrière.

Le Code du travail ne prévoit pas le versement obligatoire d'une prime, mais, très souvent, la convention collective applicable à l'entreprise, un accord d'entreprise ou un usage dans l'entreprise prévoient le versement d'une somme d'argent et/ou l'attribution d'un jour de congé.

La Monnaie de Paris prévoit des médailles du Travail... que l'on peut acheter ! © Monnaie de Paris

Or, jusqu'à présent, cette gratification bénéficiait d'un régime fiscal avantageux. Le Code général des impôts indiquait dans le fameux point 6 de l'article 157 que n'entraient pas en compte pour la détermination du revenu net global "les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales".

Quel est le montant de la prime obtenue pour la médaille du travail ? Il y a de gros écarts en fonction des entreprises

Le salarié pouvait ainsi échapper à l'imposition lorsque la somme attribuée était inférieure au montant d'un salaire de base mensuel. Cette exonération historique avait été maintenue à travers les réformes fiscales majeures en raison de sa portée symbolique et civique, matérialisant la reconnaissance de la Nation envers le travail accompli.

C'est donc désormais fini ! La prime allouée dans ce cadre est soumise à l'impôt sur le revenu dès 2026 et toute gratification de ce type devient imposable dès le premier euro versé.

Justement, quel est le montant de la prime suite à l'obtention de la médaille du travail ? Cela dépend de votre secteur d'activité et de la convention collective à laquelle est rattachée votre entreprise. Par exemple dans la métallurgie, les salariés qui obtiennent le troisième niveau de la médaille du travail perçoivent généralement un douzième du salaire annuel, tandis que dans le BTP, la prime représente 50% d'un salaire mensuel. Les pratiques usuelles oscillent généralement entre 350 euros et trois mois de salaires selon l'échelon de la médaille obtenue... Autant d'euros qu'il faudra désormais minutieusement déclarer au fisc !